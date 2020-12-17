İş dünyasının gözü Covid-19 aşısında

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok, covid-19 salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve etkilemeye de devam ettiğini belirterek, "Umudumuz aşıda" dedi.

Türkiye'nin Çin'den temin ettiği aşının önümüzdeki günlerde risk gruplarından başlayarak herkese vurmayı planlaması ile birlikte aşı karşıtlarının da insanların kafasını karıştırmaya yönelik beyanlarda bulunduğuna dikkat çeken Gözütok, "Hem sağlımız hem de ekonominin yeniden canlanması için aşı büyük önem taşıyor. Bu konuda bilim adamları ve sağlık çalışanları dışında kimseye kulak asılmamalı" dedi.

"Tedbirlere uymak zorundayız"

İktidarın salgını yeniden kontrol altına alabilmek için bazı kısıtlama kararları almasını da değerlendiren TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Gözütok, "En az aşı kadar tedbirlere uymamız da önemli. Maalesef toplum olarak tedbirlere çok fazla riayet etmediğimiz de ortada. Bu mücadele topyekun yapılması gerekiyor. Herkesin sorumluluk duygusuyla 'temizlik-maske ve mesafe' kuralına uyması şart. Alınan tüm tedbirlere uymamız bu salgından kurtuluşun önemli bir reçetesi. Salgından ne kadar kısa sürede kurtulursak hem can kayıplarımızın önüne geçeriz hem de ekonomimizi yeniden ayağa kaldırırız" diye konuştu.

"Sektörel destekler ve yapılandırmalar önemli"

Salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan ekonomik paketle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gözütok, "Kira desteği, sekteröl bazda yapılan hibeler, vergi, kdv düzenlemeleri elbette önemli. Beklentimiz bu desteklerin biraz daha artması yönünde. Vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma kararını da çok önemsiyoruz. İş dünyasına bir nebze de olsa nefes aldırdığını, önemli bir borç yükünden kurtardığını düşünüyorum." Dedi. - ERZURUM