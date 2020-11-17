İş dünyasının kalbi 18. MÜSİAD EXPO'da atacak - Son Dakika

İş dünyasının kalbi 18. MÜSİAD EXPO'da atacak

17.11.2020 09:30
İş dünyasının kalbi 18. MÜSİAD EXPO'da atacak, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı hakkında açıklamalarda bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı hakkında açıklamalarda bulundu. İş dünyasının kalbinin atacağı fuarın bu yıl ilk kez 'Hibrit Fuar' deneyimi sunacağını söyleyen Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pandemi başladıktan sonra yapılan en büyük fuar olacak" dedi.

18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarının; üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacağını, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlandığını ve 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılmasının hedeflendiğini ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, fuarda online ziyaretçi sayısının ise milyonlara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bilal Saygılı, "MÜSİAD Expo, Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı pek çok organizasyona ev sahipliği yapacak. Ayrıca MÜSİAD Expo'da dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı 24. Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF) toplantılarında 'Virüs Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek' konusuyla önemli bir gündemi ele alacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pandemi başladıktan sonra yapılan en büyük fuar olacak" dedi.

İlk kez hibrit fuar deneyimi

MÜSİAD Expo'nun, salgın nedeniyle gelemeyenler içinde hibrit fuar deneyimi sunacağından da bahseden Bilal Saygılı, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı, pandemi başladıktan sonra fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olacak. Fiziksel olarak birçok sektörden 200'den fazla firma fuara katılacak olup, buna entegre olarak sanal fuar da, 10 gün boyunca devam edecek. Maske-mesafe-temizlik kuralına maksimum seviyede dikkat edilerek yürütülecek organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak." - İZMİR

İş dünyasının kalbi 18. MÜSİAD EXPO'da atacak

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İzmir, Fuar, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş dünyasının kalbi 18. MÜSİAD EXPO'da atacak - Son Dakika


Son Dakika

Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu
Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı         
09:22
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerecek Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerecek         
08:47
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu         
08:11
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı         
07:45
Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir         
03:02
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor         
19:30
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 09:35:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş dünyasının kalbi 18. MÜSİAD EXPO'da atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei