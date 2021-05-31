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İş dünyasının liderlerinden büyüme değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

İş dünyasının liderlerinden büyüme değerlendirmesi Açıklaması

31.05.2021 15:11
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İş dünyasının liderleri, salgın döneminde üretim ve yatırımlarına ara vermeyerek ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ederken, normalleşmenin başlaması ile faaliyetlerin ivme kazanacağı, büyümede pozitif ayrışmanın süreceği mesajını veriyor.

İş dünyasının liderleri, salgın döneminde üretim ve yatırımlarına ara vermeyerek ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ederken, normalleşmenin başlaması ile faaliyetlerin ivme kazanacağı, büyümede pozitif ayrışmanın süreceği mesajını veriyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 büyüdü. AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın ilk çeyrekte yüzde 6,4 artmasını bekliyordu.

Beklentilerin üzerinde gelen büyüme ayrıca, 2018'in ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en güçlü veriye işaret etti.

Büyümenin öncüsü sanayi ve hizmet sektörleri olurken, harcama bazında tüketim ve yatırım kalemleri öne çıktı. Özellikle makine ve teçhizat yatırımları, yüzde 30,5 ile belirgin artış kaydetti.

"KOBİ'lerden siparişlerin devam ettiğini görüyoruz"

AA muhabirine büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, şu anda özellikle ihracata üretim yapan sektörlerle ilgili temkinli üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin, gelişmiş pazarlardaki açılımlara paralel devam ettiğini söyledi.

İç piyasada da aynı paralelde ihracata ürün yapan KOBİ'lerden siparişlerin devam ettiğini gördüklerini aktaran Kibar, "Yeni açılım kararlarıyla hizmet sektöründeki normalleşmenin de önümüzdeki dönemlerde büyümeye ilave olumlu katkıda bulunacağını öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Yatırım iştahımızı stratejik yatırımlara yönelteceğiz"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüme göstermesini olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bu tablonun beklendiğini unutmamak lazım." dedi.

Gelecek dönemde de Türkiye'de tüketim ve dış ticaret rakamlarındaki iyileşmenin sürmesinin büyümeyi destekleyeceğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Yabancı yatırımlarının artış gösterebildiği ortamda turizmde olumlu gelişmelerin yaşanması ve inşaat yatırımlarının da devreye girmesiyle birlikte büyüme rakamlarının diğer dönemlerde de yüksek seyretmesini beklemeliyiz. Geçen yılın başından bu yana salgın nedeniyle hem dünya hem Türkiye hiç beklemediği gelişmeleri tecrübe ediyor. Biz böyle bir ortamda Akfen Holding olarak salgının başından bu yana madenden enerjiye, limancılıktan turizme kadar faaliyet gösterdiğimiz birçok sektörde daha önceden belirlediğimiz yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ettik. Salgın döneminde projelerin finansman etütlerine zaman ayırırken, bugünkü gibi güçlü büyüme oranlarının desteklediği yatırım ortamının iyileşmesiyle birlikte artık yatırım iştahımızı değer yaratacak stratejik yatırımlara yönelteceğimize inanıyorum."

"Büyüme rakamını büyük bir memnuniyetle karşıladık"

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ise 2020'nin son çeyreğiyle birlikte başlayan hızlı toparlanmanın, birinci çeyrek büyüme rakamlarına da yansımış durumda olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda yüzde 7'lik büyüme rakamını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Salgının tüm zorlu koşullarına rağmen Türk sanayisi ve müteşebbisleri bu dönemde ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir sorumluluk üstlendi, üstlenmeye de devam ediyor. Gayrisafi yurt içi hasıladaki artışa en çok katkı sağlayan sektörün imalat sanayi olması, büyümenin sağlam bir temele oturduğunun da en somut göstergelerinden." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrisafi, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş dünyasının liderlerinden büyüme değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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