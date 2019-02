İş Dünyasının Önemli İsimleri ve Akademisyenler İzmir'de Buluştu

Dijital dönüşüm, enerji ve inovasyon gibi konuların masaya yatırıldığı Global Business Forum yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşirken, programda iş ve eğitim dünyasının önemli isimleri tecrübelerini paylaşarak gençlere ışık tuttu.

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Liderlik Forumu'nun devamı niteliğinde olan Global Business Forum (GBF) bu yıl ilk ayağını İzmir'de gerçekleştirdi. İzmir Kaya Termal Otel'de düzenlenen ve tüm gün süren programda 'Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim' adı altında; genç girişimciler, enerji ve inovasyon, dijital dünyada oyun, yeni medya ve güncel trendler gibi konular masaya yatırıldı. Global Business Forum'da medya, iş dünyası ve akademinin uzman isimleri bilgi birikimlerini, lise düzeyinde eğitim gören genç katılımcılarla paylaştı.



Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay, öğrencilerin önünde uzun bir dönem olduğunu belirterek, tavsiyelerini paylaştı.



İş dünyası ile öğrenciler bir arada



Türkiye'de ve dünyada bütün alanlarda artık bir dönüşüm olduğunu ve bunun temelinde dijitalleşmenin yer aldığını ifade eden Doç. Dr. Burak Küntay, "Genç arkadaşlarımızın yaşadıklarını en büyük sorunlardan bir tanesi kariyer belirlemeleri ve meslek seçimleri esnasında hayatın gerçekleri, ailelerinin onlardan beklentileri, kendi arzuları bir de dünyanın ilerlediği nokta arasında bir sıkışmışlık yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bu forumun amacı, bugün çok farklı sektörlerde işinde muvaffak olmuş iş adamları ve iş kadınlarıyla, farklı sektörlerle, bu sektörlerin dijital dönüşümleriyle ve hayatlarında tamamen farklı bir kariyer çizmiş olsa bile sonunda bambaşka bir alanda, sadece zamanı doğru yakaladığı için başarılı olmuş iş insanlarıyla öğrencileri bir araya getirmektir. Hayatın sadece bir şans tanımıyor, birçok kere daha şans çıkarıyor. Yeter ki zamanı takip edin, günü takip edin, yeter ki dünyanın gelişimini takip edin. Bunları yaptığınız takdirde yaptığınız tercihlerde hatalı bile olsanız ilerde doğrusunu yine seçebilirsiniz. 'Hayat size yeni imkanlar çıkarır' gözlerinin önüne yaşanmışlıklarla serdiği bir forumdur" dedi.



"Maharet, hedefledikleriniz olmadığında yeni hedef belirleyebilmek"



Öğrencilere geleceklerini belirlemeye yönelik deneyimlerinden yola çıkarak tavsiyelerde de bulunan Doç. Dr. Küntay, "Arkadaşlar nerede okuyacaksınız okuyacaksınız, nasıl bir yol izleyecekseniz izleyeceksiniz. Ama sizlere tek bir tavsiyem var. Yollarınız şaşacak, hedefleriniz tutmayacak. Gittiğiniz istikametler sizi hayal kırıklığına uğratacak. Çünkü bunun adına verilen basit bir isim var; hayat. Maharet, o yolda yürürken hedeflediklerini olmadığında yeni hedef belirleyebilmek. İstikamet şaştığında dümeni, öbür tarafa kırabilmek. 'Ben bunu yapmak istiyorum' dediğinizde ve o olmadığında yeni aşklar, yeni heveslerle tekrar ayağa kalkabilmek. Mesele kalıplardan çıkıp fark oluşturmak. Sadece dijital çağa ayak uydurmak değil, yanınızda sizle aynı okuldan olmayan birine 'merhaba' demek. Bu networkü kurabilmek için, 'Sen hangi okulda geldin' diyerek başka bir şehirde tanıdık edinmek. Hayat, denemek. Tutmadığı zaman yılmayıp bir daha denemek. Olmadı mı? Bir daha denemek ve ilgi alanınızı hayata evirmek. İşte GBF size ne yapacağınızı anlatan bir paneller dizisi değil, size 'Biz bunu böyle yaptık, ama siz çok daha iyisini çok daha farklı yöntemlerle yapabilirsiniz' diyeceğimiz bir forumdur" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin seçim yapma noktasında aile başta olmak üzere çevrenin de etkisini gösterdiğine ve bu noktada yaşadıkları sorunlara da dikkat çeken Küntay, "Çocuk gitar çalmak istiyor 'aman keman çal', keman çalmak isteyene 'piyano çal' deniyor. Hep böyle insanları kalıplamaya başladığımız, 'böyle yaparsan makbule geçecek, bu yoldan gidersen başarılı olacaksın' şeklinde giden konuşmalar, eğitim seminerleri, tavsiyelerle üniversiteye geliyorsunuz. Hayat birilerinin size 'Şu doğrudan gideceksin' demesiyle doğrulan bir nokta değil. Hepiniz ayrısınız, hepinizin ayrı kabiliyetleri, yönleri var. Hepinizin ayrı gidişatı var" dedi.



Bir sonraki forum Antalya ve Bursa'da



Forumun yıl içinde belirli periyotlarda Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacağını da dile getiren Doç Dr. Burak Küntay, "İzmir'de yaptık ilk ayağını, bir sonrakini Antalya ve Bursa'da yapacağız. GBF sadece öğrencilere birilerin doğrusu şudur, hayatın doğruları budur denildiği, Ama en kısa zamanda Türkiye'nin her yerine her iline yıl içerisinde farklı dönemlerde yaymayı planlıyoruz. GBF insanlara ne yapacağını öğretmeye kalkan klişeleşmiş bir bakış açısına sahip program değil, bizden daha iyisini farklı metotlarla yaparsınız, yeter ki kendinize güveni kaybetmeyin. Zamanı yakalayın zaman zaten sizi yakalar" ifadelerini kullandı.



Melek Yatırımcı ve Digital Dönüşüm Danışmanı Tunç Özgül'Ün moderatörlüğünde gerçekleşen programın ilk oturumunda konuşmacı olarak Pandora Ceo'su Kemal Akçalı ile Benson&Winch İş Geliştirme Müdürü Ezgi Şahin Benezra yer aldı. Enerji ve İnovasyon başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü ise Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih yaparken, BAU eSports Koordinatörü Seçkin Topaloğlu ile eSports Takımlar Koçu Ahmet Can Arslan konuşmacı olarak yer aldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

