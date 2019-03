İş Dünyasının Talepleri Bakan Albayrak'a Aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzon 'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu toplantıda yaptığı konuşmada iş dünyasının ve kentin beklentilerini Bakan Albayrak'a aktardı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi - İş Dünyası Buluşmaları" programı kapsamında Trabzon'daki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Sayın bakanımızın iş camiamızı onurlandırmasından dolayı kendisine şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Özellikle ekonomimizdeki yavaşlamanın açılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın çok üstün gayretleri var. İş camiamızın sayın bakanımıza ilettiği konuların hızlı şekilde anında karar verilerek proaktif şekilde çözülmesi ve camiamızın tekrar eski günlerine kavuşması için yaptığı çalışmalar nedeniyle kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi."Taleplerimizin hızlı şekilde değerlendirilmesi bizi memnun ediyor"Taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi kendilerini memnun ettiğini belirten Hacısalihoğlu, "Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Türkiye Ekonomi Şurası'nda yavaşlayan ekonominin hızlanması konusunda atılan çok önemli adımlar oldu. İş camiasının istekleri Sayın Cumhurbaşkanımıza iletildi ve o günden bu yana hızlı adımlar atılıyor. Sayın bakanımızın başkanlığında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yapılan sektör toplantılarında iş camiasının 60 sektörünün bütün sorunları dinlenerek bunların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu konuda da Sayın Bakanımızın gereğini fazlasıyla yaptığını biliyoruz. İş camiamızdan gelen ve gerek bakanlığımıza gerekse TOBB'a iletilen taleplerin hızlı şekilde değerlendirilmesi bizleri memnun etmiştir. Özellikle şehrimize geldiğiniz zaman sayın bakanımızın verdiği her söz yerine geldi. Hemen hemen her eve ve sanayiye giden doğalgaz konusunda katkıları ortadadır. Önümüzdeki hafta Arsin OSB 'ye gelecek olan doğalgaz konusunda da sayın bakanımızın bir talimatıyla olay bugünlere geldi. Şehrimizde enerji nakil hatları konusundaki sorunların giderilmesinde sayın bakanımızın talimatları yerine gelmeye de devam ediyor. Şehirle ilgili ne kadar sorunumuz varsa sayın bakanımız kendini göstermeden işin reklamına girmeden her sorunun arkasında olmuştur ve olmaya da devam ediyor." diye konuştu.İstihdamın Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu bildiklerini de ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, "İş camiası gereğini yapıyor ama aslında gereğini siz yaptınız. Bu teşvikleri çıkarmakla iş camiasına çok büyük imkan sağladınız. Biz de Trabzon'da Sayın Valimizin başkanlığında ve ilgili müdürlerimizle birlikte istihdam seferberliğimizi başlattık ve devam ediyoruz. İnanıyoruz ki hedeflerimize sene sonuna kadar ulaşacağız. Çünkü imkanlar çok fazla. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlere destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Biraz da görev bizim üyelerimize düşüyor. Sizler bizleri yönlendiriyorsunuz iş camiası olarak bizler de sizlerin verdiği kolaylıklara bağlı olarak gereğini yapacağız."dedi."Yatırım adasının programa alınması konusunda desteklerinizi bekliyoruz"Yatırım adasının programa alınmasını beklediklerini kaydeden Hacısalihoğlu, "Şehrimizde istihdam oluşturması konusunda endüstri bölgesi kurulmasına verdiğiniz desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımıza, şehrimizdeki tüm siyasilerimize, vekillerimize teşekkür ediyorum. Yatırım Adası'nın hayata geçmesiyle birlikte şehrimiz bir üretim merkezi haline gelecek. İstihdam konusunda sorunlarımız ortadan kalkacaktır. Şehrin geleceğini planlamak adına endüstri bölgesinin bir an önce hayata geçmesiyle ilgili gerekli çalışmaları bizler sürdürüyoruz. Sizlerden de yatırım programına alınmasını arzu ediyoruz. Camiamızı onurlandırmanız nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.Programın sonunda TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzonlu bir köylü kadının resmedildiği yağlıboya tabloyu, beraberinde Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Of TSO Meclis Başkanı Zühal Akyüzlü ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ile birlikte Bakan Albayrak'a takdim etti. - TRABZON