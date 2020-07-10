"İş dünyasının tek amacı ve önceliği kârlılığı arttırmak olmamalıdır" - Son Dakika

"İş dünyasının tek amacı ve önceliği kârlılığı arttırmak olmamalıdır"

ticaret platformu Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast Company'nin Amerika Birleşik Devletleri dergisine verdiği röportajda, iş dünyasının tek amacının ve önceliğinin karlılığı arttırmak olmaması gerektiğinin altını çizdi.

E-ticaret platformu Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast Company'nin Amerika Birleşik Devletleri dergisine verdiği röportajda, iş dünyasının tek amacının ve önceliğinin karlılığı arttırmak olmaması gerektiğinin altını çizdi. Doğan Boyner, röportajda, pandemi sürecinde, paydaşlar kapitalizmini nasıl üst seviyeye çıkardıklarından da bahsetti.

Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü

E-ticaret şirketi olarak 40'a yakın kategoride 25 milyondan fazla ürünle, aylık 200 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast Company'nin ABD dergisine konuştu. Doğan Boyner, Fast Company'nin ABD dergisine verdiği röportajda, pandemi sürecindeki yaklaşımları ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı hakkında da bilgi verdi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE, MÜŞTERİLERİNİN VE İŞLETMELERİN YANINDA OLDU"

Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve diğer önlemlerin uygulandığı dönemde, virüsün yaşamı nasıl veya ne kadar süreyle etkileyeceği bilinmezken, süreçle ilgili Hepsiburada Mart ayında çalışmaları başlattı. Salgın döneminde evlerinde daha fazla vakit geçirecek tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetleri genişlettiğini ve kesintisiz hizmet sunduğunu hatırlatan Hepsiburada, T.C. Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışarak, salgın nedeniyle etkilenen üreticilere ve perakendecilere yönelik ticari, operasyonel ve lojistik hizmetlerini kapsayan destekler sunmak üzere bir de "Dayanışma Programı" tasarladı. Doğan Boyner, "İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde müşterilerimiz ve platformumuzda yer alan tüm işletmeler ve girişimciler için hayati destek sağladık, büyümeleri için kaldıraç olduk." dedi.

"HEPSİBURADA'DAN KENDİ İŞİNİ KURAN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK"

Kalkınmanın, kadınların ekonomiye katılımını sağlamadan tam olmayacağına inanan Doğan Boyner, 2017 yılında girişimci kadınların e-ticarete katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını hayata geçirdi. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdikleri Kadın Girişimci programının, şirketin karlılığında bir etkisi olmadığını belirten Doğan Boyner, "İş dünyasının tek amacı ve önceliği karlılıklarını arttırmak olmamalıdır. Kadın Girişimci programımız için belirlediğimiz önemli başarı kriterlerinden biri, girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri üzerinde yarattığımız etkidir." dedi. Girişimci Kadın programına dahil olan kadın girişimcilerin, Hepsiburada'nın teknoloji desteğinin yanı sıra komisyon ücretlerinden yüzde 75 indirim, altı ay boyunca ücretsiz kargo, Hepsiburada platformunda reklam imkanı gibi birçok pazarlama ve satış desteğinden ve diğer hizmetlerden yararlanabildiği de belirtildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK İÇİN HİÇ TEREDDÜT ETMEDİK"

Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada'nın pandemi döneminde bir yandan müşterilerin ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşılarken öte yandan da çalışan, paydaş ve toplum sağlığını da korumak için bir dizi önlemden oluşan bir plan hayata geçirdiklerini vurguladı. Buna göre, şirketin tüm çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlandığını, daha küçük gruplar şeklinde vardiya sistemine geçildiğini ve çalışanların güvenle işe gelip gidebilmeleri için ekstra servis araçlarını devreye sokulmasının alınan tedbirlerden sadece bazıları olduğunu belirten Doğan Boyner, "Belki bu tedbirlere ve düzenlemelere ilk başta şaşıranlar oldu ancak bu bizim konuyu ne kadar ciddiye aldığımızın bir göstergesiydi.Tereddütsüz, tüm önlemleri almak için gerekli adımları attık." dedi.

"KOMŞUNUZUN YİYECEK YEMEĞİ YOKSA, ONUNLA YEMEĞİNİZİ PAYLAŞIRSINIZ"

Röportajda Hepsiburada'nın pandemi dönemindeki hamleleriyle "paydaşlar kapitalizmi" fikrini hayata geçirmesinin, küresel anlamda iş dünyası için, çok güçlü bir örnek oluşturduğuna da vurgu yapıldı. Hepsiburada için kar elde etmenin hiçbir zaman paydaşlarının genel refahından öncelikli olmadığını belirten Doğan Boyner, yetiştirilme tarzının iş yaklaşımının temellerini oluşturduğunu belirterek, "Komşunuzun yiyecek yemeği yoksa, onunla yemeğinizi paylaşırsınız," "Bu değer, bize çok küçük yaştan öğretildi." değerlendirmesinde bulundu.


- İstanbul
Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada, Boyner, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'İş dünyasının tek amacı ve önceliği kârlılığı arttırmak olmamalıdır' - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

08:37 Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 07:34 Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 01:03 Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı 00:33 Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 00:20 Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 21:21 Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
11:17
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
11:06
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
10:25
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gözlemci, halaya müdahale edecek
09:54
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
09:40
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
09:36
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
09:36
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
09:28
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
09:19
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
08:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 11:34:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İş dünyasının tek amacı ve önceliği kârlılığı arttırmak olmamalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]