Son Dakika Haberleri: İş Dünyasının Yeni Bilgisayarı: Lenovo Thinkpad X390

İş Dünyasının Yeni Bilgisayarı: Lenovo Thinkpad X390

1 saat önce

MWC fuarında sadece telefon ve mobil teknolojiler değil aynı zamanda bilgisayarlar da görücüye çıktı.

MWC fuarında sadece telefon ve mobil teknolojiler değil aynı zamanda bilgisayarlar da görücüye çıktı. Bu bilgisayarlardan biri olan Lenovo Thinkpad X390 hafif ve güçlü bir model arayanlara hitap ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:40 Kaynak: Youtube

Lenovo, Genel
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