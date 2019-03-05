İş Dünyasının Yeni Bilgisayarı: Lenovo Thinkpad X390
1 saat önce
MWC fuarında sadece telefon ve mobil teknolojiler değil aynı zamanda bilgisayarlar da görücüye çıktı.
MWC fuarında sadece telefon ve mobil teknolojiler değil aynı zamanda bilgisayarlar da görücüye çıktı. Bu bilgisayarlardan biri olan Lenovo
Thinkpad X390 hafif ve güçlü bir model arayanlara hitap ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:40 Kaynak: Youtube
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