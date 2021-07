İş garantili kurs ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

15 Mart'ta başlayıp 30 Haziran'da sona eren eğitimlere katılan 30 kadın kursiyer sertifikalarını törenle aldı.

Törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kadınlarımızı donanımlı, becerikli, meslek sahibi yapma noktasında gayret göstermemiz lazım" diyerek İzmir'de bu potansiyelin olduğuna dikkat çekerken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da "Özellikle kadınlarımızın meslek sahibi olması, onların ev ekonomisine girdi sağlayabilmeleri ülkenin kalkınması açısından da çok önemli. Kadınlar ne kadar güçlü olursa ülke de o kadar güçlü olur" diye konuştu.

İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi Projesi'nin ilk dönem mezunları, Halil Rıfat Paşa Konağı'nda hizmet veren Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü'nde düzenlenen kapanış töreniyle kurs bitirme ve teşekkür belgelerini aldı. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İçişleri Bakanlığı İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin, İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı ve CHP Grup Sözcüsü Avukat Nilay Kökkılınç ile Konak Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının temsilcileri, muhtarlar ve kursiyerler katıldı.

Köşger: Kadınımız her zaman güçlüdür

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve eğitim süreciyle ilgili kısa filmin gösterimiyle başlayan törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk kadının her zaman güçlü olduğunu vurguladı. Köşger, "Biz ne zaman büyük Türkiye ideali peşinde her bir vatandaşımızı, her bir bireyimizi kendi kabiliyeti neyse, yeteneği neyse, bilgisi becerisi neyse, yapabileceği neyse o noktada istihdam edebilirsek, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini o zaman geçebileceğiz. O zaman büyük Türkiye idealini yakalayacağız, çağdaş muasır medeniyetler seviyesinin ötesine o zaman geçeceğiz, dünyadaki saygın devletler arasındaki yerimizi pekiştireceğiz. Tabii bu büyük ülke ideali peşinde erkekler çalışırken kadınların ihmal edilmesi söz konusu bile olamaz. Bir elmanın iki yarısı diyoruz. Hem bizim kadınımız, her zaman güçlüdür. Her zaman erkeğiyle omuz omuza, savaşta bile erkeğiyle omuz omuza gerektiği yerde durmuştur. Her zaman fedakârdır, azimlidir, çalışkandır, beceriklidir, her şeyin üstesinden gelir" dedi.

"İzmir'de potansiyel var"

Kadınların kabiliyetlerinin geliştirilmesine, istihdama katkı sağlamaya yönelik bütün projelere destek verdiğini vurgulayan Köşger, "İzmir'de de zaten bu potansiyel, bu ortam zaten kendiliğinden var. Biz de bunun biraz ivmelendirilmesi noktasında, motive edilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Bir mesleğinizin olması iş bulmada büyük katkı sağlıyor. Ne iş olsa yaparım, diyeni hiçbir işe sokamıyorsunuz. Dolayısıyla bir meslek edindirilmesi, bir kabiliyet kazandırılması lazım. Bu kurs da ona yönelik, kadınlarımıza meslek edindirme noktasında bir çalışma" diye konuştu.

Eğitim verilen ve işe yerleştirilen kadın sayısının artırılması gerektiğini dile getiren Vali Köşger, şöyle devam etti:

"İzmir'de yüzde 17 işsiz var. Bunun içinde de genç işsiz ve kadın işsiz oranı da orantısal olarak fazladır. Kadınlarımızı donanımlı, becerikli, meslek sahibi yapma noktasında gayret göstermemiz lazım."

Batur'dan dayanışma vurgusu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da projenin başında en önemli unsurun kadınların hem meslek hem de iş edinmesi olduğuna dikkat çekerek, "Devletin tüm kurumlarının, İzmir Valiliğimize, Kaymakamlığımıza bağlı tüm kurumların, belediyemizin ve sivil toplum örgütü olarak İZİKAD'ın katkılarıyla hep birlikte çok güzel bir iş başarıldı. Bu projeyi destekleyen kamudaki tüm kurumlarımıza ve özellikle İçişleri Bakanlığı İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüze, İzmir Konak Halk Eğitim Müdürlüğümüze, İŞKUR İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. 'Birlikte Konak' anlayışıyla yola çıktığımız bu yolda kamu kurumlarıyla, özellikle valiliğimize ve kaymakamlığımıza bağlı kurumlarla bu iki buçuk senelik süre içinde gerçekten güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük desteklerinizi görüyoruz. Öncelikle Sayın Valime bugünkü toplantımıza katıldığı için hem de götürdüğümüz bütün projelere olumlu yaklaşımı ve kente kazandırılması noktasındaki duruşuyla teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza ve ilgili kurumlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sürdürülebilirlik önemli"

Projenin sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Batur, 13 kursiyer kadının çeşitli firmalarda işe yerleştirildiğine dikkat çekerek, "Özellikle kadınlarımızın meslek sahibi olması, onların ev ekonomisine girdi sağlayabilmeleri ülkenin kalkınması açısından da çok önemli. Kadınlar ne kadar güçlü olursa ülke de o kadar güçlü olur" diye konuştu. Batur, sözlerine şöyle devam etti:

"Konak Belediyesi olarak sivil toplum örgütleriyle birlikte iyi projeler yapıyoruz. ARGE Müdürlüğümüzü sırf bu iş için kurduk. Sadece sivil toplum örgütleri değil, Avrupa Birliği projelerinde de gerek kamu kurumlarımızla gerekse sivil inisiyatifle gayet güzel projeler hazırlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Konak Belediyesi himayesinde kadın kooperatifimizi de kurduk. Kooperatifin bundan sonraki süreçte yapacağı şu: 14 semt merkezimizde kadınlarımız üretiyor. Ürettiklerinin değerlendirilmesi ve onların ev ekonomisine katkı sunması lazım. Bu üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi noktasında Konak'ın belirli yerlerinde kooperatifimize yer vereceğiz. Onlara markaladığımız bu ürünlerin karşılığı, onların hesaplarına yatırılacak. Onlar da ev ekonomilerine katkı sağlamış olacak."

Çemberi büyütelim çağrısı

Projenin örnek bir proje olarak hayata geçtiğini vurgulayan Batur, sivil inisiyatife de çağrı yaptı. Özellikle kadınlara dönük her projeye açık olduklarını söyleyen Batur, "Kadın dostu bir belediye olmaktan gurur duyuyoruz. Kadınlarımız ne kadar yükselirse, ne kadar kendi çabalarıyla ev ekonomilerine katkı sağlar, ne kadar ayakta dururlarsa bu çok önemli. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. İZİKAD devamlı proje ürettiğimiz bir kurum. Bundan sonra da en güzel şekilde projelerimizi yine yürüteceğiz" dedi. Sertifikalarını aldıktan sonra kursiyerlerin çalışmalarını takip edeceklerini de belirten Batur, "Sizden ricam bu yaptığınız çalışmayı çevrenizdeki kadınlara da anlatmanız ve onları da teşvik etmeniz. Yapacağımız yeni projeye onlar da katılırsa bu çemberi büyütürüz" diye konuştu.

Sezgin: Özgüvenleri çok yüksek

İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin ise kursiyerlerin heyecanlarının kendisini de heyecanlandırdığını dile getirerek, "İlk geldiklerinde böyle değillerdi ama şu anda özgüvenleri çok yüksek. Bundan gurur duyuyorum" diye konuştu. Projeyi başarıyla bitirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Sezgin, projeye destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Sezgin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a da projenin en başında hızlı kararlar alınmasını sağladığı, maddi ve manevi destekleri, İZİKAD ve Konak Belediyesi'nin birlikte yapacağı projelerde sürdürülebilirliği oluşturduğu için teşekkür etti. "Projemizin hedefine ulaşması bizi gururlandırıyor. 10 işsiz kadına istihdam sözü vermiştik. 13 kursiyerimiz temmuz ortasında, üstelik tasarım odaklı düşünce biçimiyle işe başlayacak" diyen Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye örnek"

"Tüm kurumların dayanışma halinde gerçekleştirdiği, İzmir için normal ama Türkiye için örnek, bütüncül bir proje olduğunu düşünüyorum. Bugünün sonucu, 5 ay önce işsiz ve mesleği olmayan hatta iş hayatı için özgüveni olmayan kadınlar bugünün ayakları yere basan, ne istediğini bilen iş kadınları olarak karşımızda. Biz onlarla birlikte yol almaya devam ederken, onlar kendilerini ve çevrelerini dönüştürmeye devam edecek. Sevgili iş kadını arkadaşlarım bugün sertifikanızı alacaksınız. Kendine güvenen, ne istediğini bilen iş kadınları olarak buradan ayrılacaksınız. Giderken yanınızda üç şeyi de cebinize koymanızı isterim. Öğrenmekten, yanlışlarınızdan ders almaktan, değişime ayak uydurmaktan ve farklı açılardan bakmaktan asla vazgeçmeyin. Siz istedikçe biz yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Fidan: Güçlü kadınlardan biriyim

Törende projenin kursiyerlerinden Esra Fidan'a da söz verildi. "Ben projenin hayatına dokunduğu güçlü kadınlardan biriyim" diyerek söze başlayan Fidan, "Tüm kursiyer arkadaşlarım adına bizlere bu imkânları sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a eğitim alanını sağladığı ve her türlü imkânı sunduğu için teşekkür eden Fidan, öğretmenlere de bıkmadan usanmadan aynı şeyi defalarca anlattıkları, sektörle ilgili her konuda bilgi verdikleri için teşekkürlerini aktardı.

Bitirme belgelerini aldılar

Konuşmaların ardından projeye destek veren kurum ve kuruluşlara plaket verildi. İçişleri Bakanlığı İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen'e projeye sağlanan hibe desteği nedeniyle plaket, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından sunuldu. İzmir Konak Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün sağladığı eğitim desteği için Konak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Öztürk'e plaketi ise Konak Kaymakamı Mehmet Eriş verdi. Projeye istihdam konusunda destek veren firmalar Yaman Tekstil, Kulser Tekstil, BRN Teknoloji ile Narkon Tekstil'in temsilcileri ise plaketlerini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un elinden aldı. İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin de eğitimleri veren öğretmenlere plaketlerini sundu.

Törenin sonunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere kurs bitirme ve teşekkür belgeleri ise İzmir Valisi Köşger, Başkan Batur ve İZİKAD Başkanı Sezgin tarafından verildi.

13 kadın 12 Temmuz'da işbaşı yapacak

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü'nün açtığı hibe programı doğrultusunda hazırlanan ve yapılan değerlendirme sonucunda 71 bin 415 TL hibe almaya hak kazanan İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi projesi, İzmir İş Kadınları Derneği'nin başvuruculuğunda, Konak Belediyesi ve Yaman Tekstil'in ortaklığında gerçekleşti. İlk önce proje kapsamında kullanılacak makine ve teçhizatlar alındı, daha sonra eğitim süreci başladı. 25-45 yaş aralığındaki 20 kadın, üç buçuk ay boyunca, günde 8 saat düz dikiş makinesi, overlok makinesi ve reçme makinesi operatörlüğü eğitimi, 22-32 yaş aralığındaki 10 üniversite mezunu kadın kursiyer de 10 günlük tasarım eğitimi aldı. İzmir Konak Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından, Konak Belediyesi'nin Aziziye Semt Merkezi'nde verilen eğitimler, 15 Mart'ta başladı, 30 Haziran'da sona erdi. İzmir İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından sigortaları ödenen kursiyerlere günlük 35 TL maaş verildi. Düz dikiş, overlok ve reçme makinesi operatörlüğü eğitimi alan 20 kadından 13'ü başta Yaman Tekstil, Narkon Tekstil, Kulser Tekstil ve BRN Teknoloji'de işe yerleştirildi. Kursiyerler, 12 Temmuz'da işbaşı yapacak.