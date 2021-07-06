İş garantili kursa ilgi büyük

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ne yoğun ilgi devam ediyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iştiraklerinden olan yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, istihdama katkı sunmak amacıyla hizmet veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM A.Ş.), iş ve meslek sahibi olmak isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Eğitimi, CNC Tezgah Operatörlüğü Eğitimi ve Kaynak Eğitimi verilen merkezin 2021 yılı üçüncü dönem kursundaki 35 kişilik kontenjan için 110 kişi başvuruda bulundu.

Mezun olmadan iş sahibi oluyorlar

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM A.Ş. sahip olduğu teknik kapasiteyle ve yetkin eğitmenleriyle, Eskişehir sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlamaya devam ettiğini iletti. Başkan Küpeli, yaz dönemi olmasına karşın açılan kursa ilginin yine yoğun olduğunu ifade ederek, "Mezun etmeden iş sahibi yapan merkezimize bu dönemde yoğun bir ilgi var. 2021 yılında açmış olduğumuz ilk kursta 33 kursiyerimizden 26'sı, ikinci kursumuzda ise 30 kursiyerden 21'i mezun olmadan iş sahibi olmuştu. Bu dönemde ilginin yoğun olması bizleri ziyadesiyle son derece mutlu etti" dedi.

35 kişilik kursa 110 başvuru

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, "MEGEM'in iş garantili merkez oluşundan dolayı bu kurs döneminde de yine yoğun ilgi ile karşılaştık. 35 kişinin alınacağı bu kursumuza ise 110 kişi başvurdu. Sınava giren başarılı olan kursiyerler, daha sonra uzman ekiplerimiz tarafından mülakata tabi tutuldular. Yapılan sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerimizden 14'ü kalite kontrol ve boyutsal ölçüm eğitimi, 14 tanesi CNC tezgah operatörlüğü ve 7 tanesi ise kaynak eğitimi alacak. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR