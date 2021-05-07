İş garantili kursun ilk mezunları geliyor - Son Dakika

İş garantili kursun ilk mezunları geliyor

07.05.2021 16:29
İş garantili kursun ilk mezunları geliyor, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kadınlarımızın sektörlerinde, nitelikli birer eleman olarak çalışmaya hazır olduklarını görüyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Konak Belediyesi ile İzmir İş Kadınları Derneği'nin (İZİKAD) birlikte hayata geçirdiği, Yaman Tekstil'in de proje ortağı olarak yer aldığı iş garantili düz dikiş, reçme ve overlok makinesi operatörlüğü kursunda mezuniyet yaklaşırken, kursiyerler heyecanlarını Başkan Abdül Batur'la paylaştı. İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi Projesi kapsamında, belediyenin Aziziye Semt Merkezi'nde verilen kursu ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 30 Mayıs'ta sona erecek kursa katılan 30 kursiyer kadınla bir araya geldi. Kursiyerlerle ve öğretmenlerle eğitim sürecini değerlendirerek, yapılan çalışmaları inceleyen Batur, "Kadınlarımız öğrenmek, öğretmenlerimiz öğretmek için büyük bir azimle çalışıyor. Şimdiden çok güzel işler de çıkarmış, kısa zamanda çok büyük işler başarmışlar. Daha şimdiden mesleklerini öğrenmişler ve kursumuzda uyguluyorlar. Kadınlarımızın sektörlerinde, nitelikli birer eleman olarak çalışmaya hazır olduklarını da görüyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kursiyerlerimize ve onlara yetenek kazandıran öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınlara desteğe devam mesajı

Projenin yerel yönetim, kamu kurumları, sivil inisiyatif ve iş dünyası dayanışmasının çok güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Batur, kursun iş garantili olarak düzenlendiğini anımsatarak, "İşte bizim böyle projelerle kadınlarımızı istihdama katmamız, aile ekonomisine destek verir hale getirmemiz gerekiyor. Bu tür projelere büyük önem veriyoruz. Bu şekilde yapılacak çalışmalara her zaman destek olmaya da hazırız. Bu kursumuz bitsin hemen yenisini başlatacağız" diye konuştu. Aziziye Semt Merkezi'nde düzenlenen diğer kursları da ziyaret ederek, eğitim alan kadınlarla bir araya gelen Batur, daha gelişmiş bir Konak için kadınların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Batur, Konak Belediyesi'nin kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, "Kadınlarımızı desteklemeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" mesajını verdi.

İlk etapta 10 kadın işe yerleştirilecek

Düz dikiş, reçme ve overlok makinesi operatörlüğü kursu, pandemi önlemi olarak uygulanacak tam kapanma nedeniyle verilecek aranın ardından kaldığı yerden devam edecek ve 30 Mayıs'ta sona erecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadınlar kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak. Yüzde 30 iş garantili olarak uygulanan proje kapsamında eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 10 kadın, Yamanlar Tekstil'de işbaşı yapacak. Bu sayının daha da artırılması hedeflenirken, projenin eğitim süreci ise 22-32 yaş aralığında üniversite mezunu 10 kadına verilecek, 10 günlük tekstil tasarım eğitimiyle devam edecek.

Eğitimler 1 Mart'ta başlamıştı

İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu hibe programı kapsamında hazırlandı. Konak Belediyesi ile İzmir İş Kadınları Derneği'nin birlikte hazırladığı proje, 71 bin 415 TL hibe almaya hak kazandı. Konak Belediyesi, derneğin başvurucu olduğu projeye, proje ortağı olarak destek verdi. Bir diğer proje ortağı da Yaman Tekstil oldu. Konak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler ise 1 Mart'ta başlatıldı.

Konak Belediyesi, Abdül Batur, Mayıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İş garantili kursun ilk mezunları geliyor - Son Dakika


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