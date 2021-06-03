Üye Girişi
İş garantili Üniversite-Sanayi iş birliği - Son Dakika

İş garantili Üniversite-Sanayi iş birliği

03.06.2021 11:59
İş garantili Üniversite-Sanayi iş birliği, System.String[]

Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu ile Tire Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde Gıda Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon alanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılacak iki akredite laboratuvarın da yer alacağı binanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi sanayi iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Egeli Sanayiciler ile Ege Üniversitesi iş birliğinde Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSBİ) Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu'nun (TKMYO) uygulama binası inşaatı temeli atıldı. Sanayicilerin gereksinim duyduğu programların açılacağı ve nitelikli ara elemanların işbaşı eğitimi ile yetiştirileceği proje kapsamında yapılan binanın temel atma törenine; Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan,TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, Tire Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyet Başkanı Metin Aktaş, Tire Kutsan MYO Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kaya, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı.

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu ve Tire Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde yapılan bu proje, Ege Bölgesinde bir ilk olmasının yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğinde kalifiye elaman yetiştirme konusunda örnek teşkil ediyor.Yapımının eylül ayında tamamlanması planlanan uygulama binasında öğrencilerimiz işbaşı eğitim yapacaklar. Öğrencilerimize okul bittikten sonra iş garantisi veren bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Temel atma töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan bu bina, Gıda Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon alanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılacak. Binada 2 adet akredite laboratuvar ve bu laboratuvarlara ait hazırlık odaları, 1 adet yemek salonu, 1 adet etkinlik salonu, yönetici ofisleri, öğretim elemanı odaları, sınıflar ve diğer gereksinim duyulan fiziksel mekanlar bulunacak. Bina, son derece nitelikli betonarme modüler sistemle inşa edilmekte. Yeni programların açılması ile fiziksel alan gereksinimi söz konusu olduğunda eklemeler yapılabilir, lego modeli ile inşa ediliyor" dedi.

"Başarılı olan öğrencilere istihdam garantisi"

TOSBİ ile iş birliği çerçevesinde yapılacak diğer uygulamalar hakkında bilgi veren Tire Kutsan MYO Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kaya, "Bu proje kapsamında Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, aktif çalışan bir eğitim komisyonu oluşturacak, öğrencilerimiz işbaşı eğitim yapacak. Ayrıca işbaşı eğitim yapan öğrenciler, bir bakıma part time görev yapan bir firma çalışanı gibi SGK kapsamında sigortalanacak ve çalıştığı saatler nispetinde ücrete tabi olacaklar. Başarılı olan öğrencilere istihdam garantisi, protokol ile güvence altına alınacak ve ÖSYM kitapçığına yazılacak. Böylece nitelikli öğrencilerin yüksekokulumuzu tercih etmeleri mümkün hale gelecek ve her bakımdan nitelikli mezunlar yetiştirmenin temelleri atılmış olacak" diye konuştu.

Projenin aynı zamanda akademisyenler için de faydalı olacağının altını çizen Prof. Dr. Kaya, "Proje kapsamında sanayinin karşı karşıya bulunduğu problemler, projelere dönüştürülecek. Bu projelerde hem sanayinin gereksinim duyduğu çözümler geliştirilecek, hem de akademisyenlerin proje sonuçlarını kullanarak SCI kategoride nitelikli yayınlar üretmeleri mümkün hale gelecek. Böylelikle, eğitimde ve proje geliştirmede tam bir dinamizm sağlanacak" dedi.

TOSBİ ve TKMYO arasındaki iş birliğinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kaya, "Bu iş birliğinde öğrenciler; nitelikli bir şekilde mezun olacak ve işsiz kalma stresine kapılmadan iş sahibi olacak. Sanayici, bir bakıma eğitimi boyunca istihdam ettiği ve yetiştirdiği personeli elinden bırakmayacak, deneyimli, gözlemlediği ve beğendiği öğrenciyi istihdam etme şansı elde edecek, akademik platformlarda yapılan projelerle sorunlar çözülecek. Sonuç olarak bu iş birliği; sanayicinin, akademisyenin ve mezunun eşanlı kazançlı çıktığı bir iş birliğidir. İş birliğimiz, RektörümüzProf. Dr. Necdet Budak'ın üniversitemiz için belirlediği; Öğrenci Odaklı, Akredite Üniversite ve Araştırma Üniversitesi Olma hedeflerine somut katkı sunacak. Bu proje, Üniversitemiz mesleki eğitim kurumlarına ve ülkemiz yükseköğretim kurumlarına emsal olma niteliğindedir" dedi.

İş garantili Üniversite-Sanayi iş birliği

Organize Sanayi Bölgesi, Ege Üniversitesi, Tire Kutsan, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İş garantili Üniversite-Sanayi iş birliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti         
13:10
Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış         
13:06
Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel         
12:39
Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı         
12:27
Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var! Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!         
12:18
A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek         
12:10
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş         
11:05
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:24:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş garantili Üniversite-Sanayi iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement