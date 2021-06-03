İş garantili Üniversite-Sanayi iş birliği - Son Dakika

Ege Üniversitesi sanayi iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Egeli Sanayiciler ile Ege Üniversitesi iş birliğinde Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSBİ) Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu'nun (TKMYO) uygulama binası inşaatı temeli atıldı. Sanayicilerin gereksinim duyduğu programların açılacağı ve nitelikli ara elemanların işbaşı eğitimi ile yetiştirileceği proje kapsamında yapılan binanın temel atma törenine; Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan,TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, Tire Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli Heyet Başkanı Metin Aktaş, Tire Kutsan MYO Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kaya, akademisyenler ve idari çalışanlar katıldı.

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu ve Tire Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde yapılan bu proje, Ege Bölgesinde bir ilk olmasının yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğinde kalifiye elaman yetiştirme konusunda örnek teşkil ediyor.Yapımının eylül ayında tamamlanması planlanan uygulama binasında öğrencilerimiz işbaşı eğitim yapacaklar. Öğrencilerimize okul bittikten sonra iş garantisi veren bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Temel atma töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan bu bina, Gıda Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon alanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılacak. Binada 2 adet akredite laboratuvar ve bu laboratuvarlara ait hazırlık odaları, 1 adet yemek salonu, 1 adet etkinlik salonu, yönetici ofisleri, öğretim elemanı odaları, sınıflar ve diğer gereksinim duyulan fiziksel mekanlar bulunacak. Bina, son derece nitelikli betonarme modüler sistemle inşa edilmekte. Yeni programların açılması ile fiziksel alan gereksinimi söz konusu olduğunda eklemeler yapılabilir, lego modeli ile inşa ediliyor" dedi.

"Başarılı olan öğrencilere istihdam garantisi"

TOSBİ ile iş birliği çerçevesinde yapılacak diğer uygulamalar hakkında bilgi veren Tire Kutsan MYO Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kaya, "Bu proje kapsamında Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, aktif çalışan bir eğitim komisyonu oluşturacak, öğrencilerimiz işbaşı eğitim yapacak. Ayrıca işbaşı eğitim yapan öğrenciler, bir bakıma part time görev yapan bir firma çalışanı gibi SGK kapsamında sigortalanacak ve çalıştığı saatler nispetinde ücrete tabi olacaklar. Başarılı olan öğrencilere istihdam garantisi, protokol ile güvence altına alınacak ve ÖSYM kitapçığına yazılacak. Böylece nitelikli öğrencilerin yüksekokulumuzu tercih etmeleri mümkün hale gelecek ve her bakımdan nitelikli mezunlar yetiştirmenin temelleri atılmış olacak" diye konuştu.

Projenin aynı zamanda akademisyenler için de faydalı olacağının altını çizen Prof. Dr. Kaya, "Proje kapsamında sanayinin karşı karşıya bulunduğu problemler, projelere dönüştürülecek. Bu projelerde hem sanayinin gereksinim duyduğu çözümler geliştirilecek, hem de akademisyenlerin proje sonuçlarını kullanarak SCI kategoride nitelikli yayınlar üretmeleri mümkün hale gelecek. Böylelikle, eğitimde ve proje geliştirmede tam bir dinamizm sağlanacak" dedi.

TOSBİ ve TKMYO arasındaki iş birliğinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kaya, "Bu iş birliğinde öğrenciler; nitelikli bir şekilde mezun olacak ve işsiz kalma stresine kapılmadan iş sahibi olacak. Sanayici, bir bakıma eğitimi boyunca istihdam ettiği ve yetiştirdiği personeli elinden bırakmayacak, deneyimli, gözlemlediği ve beğendiği öğrenciyi istihdam etme şansı elde edecek, akademik platformlarda yapılan projelerle sorunlar çözülecek. Sonuç olarak bu iş birliği; sanayicinin, akademisyenin ve mezunun eşanlı kazançlı çıktığı bir iş birliğidir. İş birliğimiz, RektörümüzProf. Dr. Necdet Budak'ın üniversitemiz için belirlediği; Öğrenci Odaklı, Akredite Üniversite ve Araştırma Üniversitesi Olma hedeflerine somut katkı sunacak. Bu proje, Üniversitemiz mesleki eğitim kurumlarına ve ülkemiz yükseköğretim kurumlarına emsal olma niteliğindedir" dedi.