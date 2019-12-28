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İŞ Genel Başkanı Arslan: "Asgari ücrette hükümetin ve işverenlerin daha yüksek bir yerde...
6 saat önce
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:48 Kaynak: AA
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
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