İŞ Genel Başkanı Arslan: "Asgari ücrette hükümetin ve işverenlerin daha yüksek bir yerde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette hükümetin ve işverenlerin daha yüksek bir yerde... - Son Dakika

İŞ Genel Başkanı Arslan: "Asgari ücrette hükümetin ve işverenlerin daha yüksek bir yerde...

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)

İŞ Genel Başkanı Arslan: Asgari ücrette hükümetin ve işverenlerin daha yüksek bir yerde...

Mahmut Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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