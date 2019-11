HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Şiddeti ortadan kaldırmak için önce kadınları anlamak gerekiyor. Kadınları anlayıp kadınlara yönelik nelerin şiddet olabileceğini de görmek gerekiyor"

"Kadına şiddeti kadınlarla çözemeyiz arkadaşlar, kadına şiddet sorununu her türlü şiddeti, insana şiddeti, her türlü canlıya şiddeti sadece kadınlarla çözemeyiz. Erkeklerle beraber bu şiddeti ortadan kaldıracağız"

ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Şiddeti ortadan kaldırmak için önce kadınları anlamak gerekiyor. Kadınları anlayıp kadınlara yönelik nelerin şiddet olabileceğini de görmek gerekiyor. Bu bir süreçtir konfederasyonumuz, sendikalarımız, sendikalarımızın şubeleri dahil yapılan projeler, ortaya koyduğumuz çalışmalar, açıklamalar, uygulamaların hepsi aslında bu şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik HAK-İŞ'in inisiyatifleridir" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya gelerek HAK-İŞ Genel Merkezi önünde basın konuşması gerçekleştirdi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklama yaptığı toplantıda HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de bildiri okudu.

HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddete toleransları olmadığını belirten Fatma Zengin, "Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddete asla toleransımız yoktur" ifadesini kullandı.

Toplantıda konuşan Mahmut Arslan ise kadına şiddeti yalnızca kadınlarla çözemeyeceklerini belirterek şunları kaydetti: "Şiddete karşı bilinç oluşturmak, yeni ve özgün bir kısım çözümler üzerinde çalışmak ve şiddetin her türünü ortadan kaldırmak konusundaki irademizi kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geliyoruz. Birkaç sendikamız geçen yıl başlatmış olduğumuz kadına şiddete karşı ortak platformumuzdaki geliştirilen bir kısım projelerden dolayı sendikalarımızı tebrik ediyorum. ve bu projelerimizi daha fazla sendikamız katkı verdiler, destek verdiler erkek arkadaşlarımız bu sürece dahil oldular bu bizi gerçekten büyük bir mutluluğa sevk etmektedir. Kadına şiddeti kadınlarla çözemeyiz arkadaşlar, kadına şiddet sorununu her türlü şiddeti, insana şiddeti, her türlü canlıya şiddeti sadece kadınlarla çözemeyiz. Erkeklerle beraber bu şiddeti ortadan kaldıracağız. Şiddetin her türüne diyoruz. Sertçe bağırmak, surat asmak, kaşlarını çatmak, yüksek sesle bağırmak bile şiddet algılanabiliyor. Kadınların ruhları naif yaratılışta."

"Şiddeti ortadan kaldırmak için önce kadınları anlamak gerekiyor"

Kadına şiddeti ortadan kaldırmak için kadınları anlayıp, kadınlara yönelik neyin şiddet olabileceğini görmek gerektiğini vurgulayan Arslan, "Şiddeti ortadan kaldırmak için önce kadınları anlamak gerekiyor Kadınları anlayıp kadınlara yönelik nelerin şiddet olabileceğini de görmek gerekiyor. Bu bir süreçtir konfederasyonumuz, sendikalarımız, sendikalarımızın şubeleri dahil yapılan projeler, ortaya koyduğumuz çalışmalar, açıklamalar, uygulamaların hepsi aslında bu şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik HAK-İŞ'in inisiyatifleridir. İddiayla söylüyorum hem kadın komitelerimiz olarak, HAK-İŞ Kadın Komitemiz, sendikalarımızın kadın komiteleri hem kadına yönelik yaptığımız projelerle Türkiye'nin yegane konfederasyonuyuz. Bunun öznesi olan kadınlarımızı bir kez daha kutluyorum" şeklinde konuştu.

Çalışan kadınların yaşadığı şiddetin yoğunluğunun daha fazla olduğuna dikkat çeken Arslan, "Bizler çalışan kadınların temsilcileriyiz ama çalışmayan işi olmayan işsiz evde bir şekilde eş olarak, kız olarak, abla olarak kadın olarak evlerinde ev kadınları dahil her türlü yapılan şiddete de karşı durmak zorundayız. Tabi ki çalışan kadınların yaşadığı şiddetin ölçüsü, şiddetin yoğunluğu çok daha fazla çünkü sadece sokakta değil aynı zamanda iş yerinizde de hak etmediğiniz şekilde şiddete maruz kaldığınızı biliyoruz" diye konuştu.

Tolumdaki gerginliklerin sokağa ve parlamentoya da yansıdığını belirten Arslan, "Maalesef toplumdaki gerginlikler, kutuplaşmalar sokağa da, parlamentoya da yansımış durumdadır. Parlamentoda milletin vekili bir kadına kadın olduğu için bu kadına haddini bildirin, bu filmi 20 sene öncede seyretmiştik. Bir başka olaya sokakta yürüyen bir kadına sırf kıyafetinden dolayı saldıran ne yazık ki başka kadınları da görüyoruz. Demek ki şiddetin sadece kaynağı erkekler değil. Aynı zamanda şiddeti kullanan kadınlarda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onun için biz bütün olarak diyoruz ki insanlar şiddete karşı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan konuşmasını kadınları arkasına alıp, fotoğraf çektirerek sonlandırdı.