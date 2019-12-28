Son Dakika › Güncel › İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Türk-İş'in açıkladığı bu rakamı biz de kabul ettik ve bunun arkasında da... - Son Dakika
İŞ Genel Başkanı Arslan: "Türk-İş'in açıkladığı bu rakamı biz de kabul ettik ve bunun arkasında da...
6 saat önce
İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:41 Kaynak: AA
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları
ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı