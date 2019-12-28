İŞ Genel Başkanı Arslan: "Türk-İş'in açıkladığı bu rakamı biz de kabul ettik ve bunun arkasında da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Türk-İş'in açıkladığı bu rakamı biz de kabul ettik ve bunun arkasında da... - Son Dakika

İŞ Genel Başkanı Arslan: "Türk-İş'in açıkladığı bu rakamı biz de kabul ettik ve bunun arkasında da...

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları

ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (2)

İŞ Genel Başkanı Arslan: Türk-İş'in açıkladığı bu rakamı biz de kabul ettik ve bunun arkasında da...

Mahmut Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:41 Kaynak: AA
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