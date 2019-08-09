İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer...
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti. Bu teklif kabul edilebilir değil" - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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