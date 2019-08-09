Son Dakika Haberleri: İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer...
Son Dakika Güncel Haber

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer...

4 dakika önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti.

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti. Bu teklif kabul edilebilir değil" - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi
Altın fiyatları uçuşa geçti! İşte güncel rakamlar Belediye başkanı işçilerin maaşını ve ikramiyesini ödemek için yetki istedi, AK Parti ve MHP reddetti 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:33:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]