HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 12 Eylül mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 12 Eylül mesajı Açıklaması

12.09.2022 10:00
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 12 Eylül mesajı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini, bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınadıklarını bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini, bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Arslan, 12 Eylül askeri darbesinin 42'nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyon olarak 12 Eylül askeri darbesine, 28 Şubat postmodern darbeye, 27 Nisan e-muhtırasına, 27 Mayıs 1960 darbesine, 15 Temmuz hain darbe girişimine ve siyasi parti kapatmalarına karşı çıkmanın, her zaman demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavır almanın haklı gururunu yaşadıklarını aktardı.

Darbelerin ve ekonomik krizlerin en büyük mağdurunun, alın teriyle ve el emeğiyle ekmeğini kazanan çalışanlar olduğunu ifade eden Arslan, Türkiye'nin darbelerle bütün boyutlarıyla hesaplaşmasını talep ettiklerini belirtti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadelenin tamamlanabilmesi için darbe süreçlerinde aktif rol alan bütün kurum ve kişilerden hesap sorulmalıdır. Aksi halde 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar darbeler daha uzun süre konuşulmaya devam edecektir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 12 Eylül askeri darbesinin 42'nci yıl dönümünde, başta 12 Eylül 1980 darbesi olmak üzere bütün darbeleri, muhtıraları ve antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. Bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimlerinin mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz."

YORUMLAR
500
İtalya Grand Prix'si Öncesinde Hava Gösterisi İtalya Grand Prix'si Öncesinde Hava Gösterisi Çin'in Chongqing Belediyesinde İha Endüstrisi Akıllı Yaşamı Kurmaya Yardımcı Oluyor Çin'in Chongqing Belediyesinde İha Endüstrisi Akıllı Yaşamı Kurmaya Yardımcı Oluyor Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi Çin'in Sichuan Eyaletinde Deprem Kurbanları İçin Yas Töreni Düzenlendi
Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 12 Eylül mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:55 Düzce'de motosiklet kazasında ölen genç kızın son paylaşımı yürek burktu: Bir gün bu koltuğa son kez oturacağım ama bundan haberim olmayacak
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünya evine giriyor
15:39 Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı: Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti
15:25 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal tehdit: Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar
15:07 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan şüpheli beraat etti! Savcı, engelli kızın "Rızasıyla gittiğini" savundu
15:02 Metrobüs kazasının yaşandığı akşam konserde olduğu iddia edilmişti! İmamoğlu'nun Davutoğlu'nu ziyarette olduğu ortaya çıktı
14:46 Brezilya'da 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan adam, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
14:42 Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme
14:41 44 yaşındaki oyuncu Emine Ün, bikinili pozları ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı salladı
14:25 Valerin Ismael'den radikal kaleci kararı: Başakşehir maçında kale Emre Bilgin'e emanet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 16:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 12 Eylül mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement