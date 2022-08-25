HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı Açıklaması

25.08.2022 14:40
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karaman'daki bisküvi fabrikaları sahiplerine, işçilerin sendikalaşma hakkına engel olmamaları çağrısında bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karaman'daki bisküvi fabrikaları sahiplerine, işçilerin sendikalaşma hakkına engel olmamaları çağrısında bulundu.

Arslan, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Karaman Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in vergi konusundaki çalışmalarının tüm mücadelelerinde ön sırada olduğunu belirtti.

Olağanüstü dönemlerde kira artışlarına bir sınır getirilmesi gibi gelir vergisi kesintisine de bir sınır getirilmesi gerektiğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemin yüksek potansiyeline inanıyorum. Umutsuzluk, gelecekle ilgili hayallerimizden vazgeçmek ve bir karamsar noktaya gitmek bize yakışmıyor. Biz felaket tellallığı da yapamayız, oturup ağıt da yakamayız, 'Eyvah bittik.' diyemeyiz. Biz 'bitti' demeden bu işin bitmeyeceğine inanmamız gerekiyor. Bu ülkenin kaynakları, potansiyeli, insan gücümüz, çalışkanlığımız bu sorunları ortadan kaldıracağımızın işaretidir. Bu ülke içeriden ve dışarıdan kuşatılmış olsa da terör örgütleriyle bu ülkeye ayar verilmek istense de finans kuruluşlarının ülkemize yaptıkları operasyonlar olsa da biz ülkemizden umudumuzu kesmeyeceğiz. Bütün zorlukları aşacağız ve bu ülkeyi bölgesinin etkin, güçlü, oyun kurucu devleti yapma konusunda da çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Zorluklarımız var mı? Var. Her gün yaşadığımız zamlar, aldığımız mütevazı ücretleri yok ediyor. Dayanmak gerçekten zor. Daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Arslan, umudunu kaybedenin her şeyini kaybedeceğini vurgulayarak, "Bu ülke umudumuzu keseceğimiz bir ülke değil, bu şehir böyle bir şehir değil. O zaman bu ülke ve bu şehrin daha yaşanabilir bir yer olması konusunda yapmamız gereken sorumluluklar var. HAK-İŞ bu sorumlulukların sahibidir. Evet zorluklar var, sıkıntılar var. Bu ülkenin birliğini, dayanışmasını, kardeşliğini, bütünlüğünü bir şekilde tehdit edecek hiçbir harekete izin vermememiz gerekiyor. Zorluklar bizim zorluklarımız, bu zorlukları beraber aşacağız." diye konuştu.

"Onlarca fabrika var ama bir tanesindeki işçiler sendikalı"

Karaman'ın ülkenin bisküvi üretiminin yüzde 30'unu karşıladığını, çok sayıda işçinin bisküvi fabrikalarında çalıştığı anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Onlarca fabrika var ama bir tanesindeki işçiler sendikalı. Sendikalaşmaya izin verilmiyor. Sendikaya adım atanlar cezalandırılıyor. Kendi fabrikalarından gönderiyorlar, başka fabrikalara da 'Bu şahsı işe almayın.' diye ihbar ediyorlar. Bunu bu şehre yakıştıramıyorum. Bu şehirde kazanıyorsunuz, bu şehirde ihracat yapıyorsunuz, bu şehirde üretiyorsunuz. O zaman kazandığınız, ürettiğiniz ve birlikte çalıştığınız insanların anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkına lütfen engel olmayın. Bu şehri sendikalarla daha da kalkındıracağımıza inanıyorum."

Arslan'a, daha sonra Hizmet-İş Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş tarafından ilkokul fotoğrafıyla ilkokul karnesinin olduğu bir tablo hediye edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Karaman'daki bisküvi fabrikası sahiplerine çağrı Açıklaması - Son Dakika

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