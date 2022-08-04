Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme

04.08.2022 16:54
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan makamında, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ile beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada Gürkan'a teşekkür ederek, örnek bir toplu iş sözleşmesi yapıldığını belirtti.

Toplu iş sözleşmesinde karşılıklı anlayış, hoşgörü ve çalışanları mutlu edecek bir yöntem geliştirildiğini aktaran Arslan, "Herhangi bir kriz yaşanmadan, olumsuzluk yaşanmadan toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Malatya bunu hak ediyor. Toplu iş sözleşmesinin usulünü yerine getiriyoruz. Sayın Başkanımıza toplu iş sözleşmesindeki katkıları, destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman bu gayretini, çabasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de belediyede çalışan işçilerin emeğinin karşılığını toplu iş sözleşmeleriyle aldıklarını belirtti.

Gürkan ise Arslan ve Tanrıverdi'yi kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri de toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti.

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Kaynak: AA

Selahattin Gürkan, Mahmut Arslan, Malatya, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme - Son Dakika

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