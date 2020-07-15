İŞ Genel Başkanvekili Öz: "Milletimiz, ülkemizin makus tarihi olan darbelerin kaderini değiştirdi" - Son Dakika

İŞ Genel Başkanvekili Öz: "Milletimiz, ülkemizin makus tarihi olan darbelerin kaderini değiştirdi"

- HAK-İŞ Genel Başkanvekili Öz: "Milletimiz, ülkemizin makus tarihi olan darbelerin kaderini değiştirdi" " Milletimiz, hem kendi iradesine, hem de seçtiği liderlerine sahip çıktı" HAK-İŞ Genel Başkanvekili Av.

- HAK-İŞ Genel Başkanvekili Öz: "Milletimiz, ülkemizin makus tarihi olan darbelerin kaderini değiştirdi"

Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

" Milletimiz, hem kendi iradesine, hem de seçtiği liderlerine sahip çıktı"

ANKARA - HAK-İŞ Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, "Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanı, Hükümeti, siyasi partileri, milletvekilleri, medya mensupları ve cunta mensubu olmayan güvenlik güçleriyle birlikte, büyük direnişi ortaya koydu ve ülkemizin makus tarihi olan darbelerin kaderini değiştirdi. Demokrasiyi özümsemiş olan milletimiz, hem kendi iradesine, hem de seçtiği liderlerine sahip çıktı" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Av. Hüseyin Öz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretinin ardından basın açıklaması düzenledi. Genel Merkez önünde düzenlenen program, 15 Temmuz Şehit aileleri ve gazilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öz, konuşmasının başında, 15 Temmuz gecesi canını siper ederek Türkiye'nin beraberliği ve demokrasisi için hayatından vaz geçen şehitleri rahmet ve minnet ile yad etti.

15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütü mensuplarının yaşattıklarını unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Öz, "HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz gecesi ilk saatlerinden itibaren nasıl meydanlarda olduysak, hainlere karşı mücadele ettiysek bundan sonra da ülkemizin birlik ve beraberliğine kast edenlere karşı ülkemizin bağımsızlığına kast edenlere karşı birlik içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Milli iradeye darbe vurmak isteyen hainlere, o gece nasıl fırsat vermemişsek bugün de aynı kararlılıkla, aynı duygularla yine o hainlere fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz ihanetini unutmadık ve bundan sonra da unutmayacağız. Her şartta ve koşulda vatanımıza, milletimize, demokrasimize ve geleceğimize sahip çıktık, bundan sonra da bu yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi o alçaklara, o cuntacılara, o gözü dönmüş katillere nasıl meydan okumuşsak bundan sonra da asla meydanları onlara bırakmayacağız. Elimizde bayrağımız, yüreğimizde iman ve vatan sevgisiyle, demokrasi ve özgürlük aşkıyla yine meydanlarda olacağız" diye konuştu.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz gecesi yaptıklarını hatırlatan Öz, "Elinde bayraktan başka hiçbir şey olmayan sivil vatandaşlarımızın üzerine hiç acımadan kurşunlar, bombalar yağdıran o hainleri ve onların iş birlikçilerini bir kez daha kınıyoruz. Her türlü planı alçakça ince ince hesap eden FETÖ terör örgütü mensupları bir şeyi unuttular. Milletimizin vatan, bağımsızlık, özgürlük aşkını ve milletimizin direnebileceğini o gece unuttular. Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanı, Hükümeti, siyasi partileri, milletvekilleri, medya mensupları ve cunta mensubu olmayan güvenlik güçleriyle birlikte, büyük direnişi ortaya koydu ve ülkemizin makus tarihi olan darbelerin kaderini değiştirdi. Demokrasiyi özümsemiş olan milletimiz, hem kendi iradesine, hem de seçtiği liderlerine sahip çıktı. Bu ülkede bundan sonra darbe yapmak isteyenler belki bin kere düşünmek zorundalar. Hainlerin karartmaya çalıştığı 15 Temmuz gecesi, tüm milletimizin destansı direnişiyle aydınlık bir sabaha çıktık. O gece bir millet yeniden doğdu ve milletimiz adeta yeni bir destan yazdı" şeklinde konuştu.

Öz, HAK-İŞ olarak, Türkiye üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduklarının altını çizdi.

Bundan sonraki hedeflerinin, demokrasisi ve ekonomisi daha güçlü bir Türkiye inşa ederek hep birlikte yaşamak olduğunu aktaran Öz, "HAK-İŞ olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı devletimizin başlattığı, ulusal ve uluslararası platformlarda FETÖ başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı yürütülen çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz.Yargılama sürecinin ulusal ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, hukukun üstünlüğü prensibine uygun olarak, adil bir yargılamaya gölge düşürmeden hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve milletimizin acılarının dindirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tüm şehitler için dualar edildi.

Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İŞ Genel Başkanvekili Öz: 'Milletimiz, ülkemizin makus tarihi olan darbelerin kaderini değiştirdi' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:14:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İŞ Genel Başkanvekili Öz: "Milletimiz, ülkemizin makus tarihi olan darbelerin kaderini değiştirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]