İŞ Genel Başkanvekili Yıldız: "Korona virüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının... - Son Dakika
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İŞ Genel Başkanvekili Yıldız: "Korona virüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının...

6 saat önce

İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, "Korona virüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz" dedi.

İŞ Genel Başkanvekili Yıldız:

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, "Korona virüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz" dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, korona virüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs (Kovid-19) salgını maalesef ülkemizi de etkisi altına almıştır. Hastalığın bulaşma riski göz önünde bulundurularak çalışma hayatı başta olmak üzere pek çok alanda devlet kurumlarımız tarafından gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda salgının yayılmasını azaltmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, iş yerlerinin kapatılmadan hizmetlerin aksatılmayacak biçimde uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma yöntemleri ile devam ettirilmesini son derece önemli buluyoruz. İşsizliğin ülkemiz için gün geçtikçe daha önemli bir sorun haline geldiğini görmekteyiz. Korona virüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüsle mücadele çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin alınan önlemleri önemsediklerini belirten Yıldız, "Çalışma hayatının karşılaştığı zorlukların çözümü için alınan önlem paketleri tek tek hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması, ödenekten faydalanma süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması ve bu bağlamda İşsizlik Sigortası Fonunun daha etkin ve yaygın kullanımına yönelik yararlanma kriterlerinin sosyal tarafların katılım ve katkısıyla kolaylaştırılmasının çalışma hayatının devamlılığı açısından hayati önemi bulunmaktadır. Bu süreçte önceliğimiz insan sağlığını korumak başta olmak üzere, işçiyi ve istihdamı korumak, ekonomiyi korumak olmalıdır. Emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerin işsiz kalması, maaşlarının ödenememesi, ücretsiz izne çıkarılması gibi konuları kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu sebeple Kovid-19 ile mücadele sürecini hükümet-işçi-işveren birlikte kazasız atlatabilmek ve kurulu düzeni bozmadan, panik yapmadan en sağlıklı geçişi, özveri ve fedakarlık içerisinde birlikte başarmalıyız. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren bu mücadele sürecinde her türlü destek ve işbirliği içerisinde olacağız. Çalışma hayatında işçi servislerinden üretim süreçlerine kadar tüm alanlarda 'sosyal mesafe' kavramının dikkate alınarak, çalışanlar arasındaki temasın en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bütün iş yerlerinde dezenfektan işlemleri periyodik aralıklarla yapılmalı, maske, eldiven gibi koruyucu ve temizlik malzemeleri ile dezenfektanlar temin edilerek, kullanımı teşvik edilmelidir. Bütün iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları harekete geçirilmeli, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışanların sağlığının korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Üretimin devam ettiği iş yerlerinde Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan uyarılar dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.


Yıldız, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm önlemlere uyarak büyük bir özveri ile bulundukları bütün işkollarında çalışanlara şükranlarımızı sunuyoruz ve teşekkürlerimizi yinelemek istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız için ayrıca bir vurgu yapmak istiyoruz. Bu süreçte bütün özverili çalışmaları ile gece gündüz mesai sarf eden sağlık çalışanlarımızın hepsine gönülden büyük bir teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi şekilde almaları için mücadelemiz tüm kararlılığımızla sürecektir"


Sağlık çalışanlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız, "Sağlık Bakanlığında çalışan işçileri temsil eden HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamız sağlık çalışanları için TİS sürecini yürütmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın toplu iş sözleşmesi süreçlerine ilişkin aldığı sınırlayıcı önlemleri de dikkate alarak, sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi şekilde almaları için mücadelemiz tüm kararlılığımızla sürecektir. Bu kapsamda başlıca olarak Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan 112 ambulans şoförleri ve personellerinin halihazırda uygulanan 12/36 vardiya sisteminin 24/72 vardiya sistemine çevrilmesi talebimizi, halihazırda fiili uygulamaların da teyidi anlamında hayata geçirilmesini bu süreçte önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın açıkladığı üzere sağlık personelleri arasında da pozitif vakalar bulunmaktadır. Bu anlamda virüse yakalanan sağlık çalışanlarına bulaşıcı hastalık ve risk priminin (enfeksiyon risk primi) kapsamlı bir şekilde uygulanması talebimizin hayata geçirilmesi büyük öneme sahiptir" dedi.


"32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli buluyoruz"


Yıldız, şunları kaydetti:


"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın açıkladığı 32 bin yeni sağlıkçının işe alınmasını çok önemli buluyoruz. 32 bin sağlıkçının hastanelerde istihdam edilmesini hem ülkemizin korona virüsle mücadelesi konusunda hem de işsizliğin azaltılması konusunda büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca ek ödeme müjdesini büyük bir gelişme olarak karşılıyoruz. Özellikle bu süreçte sağlık çalışanlarının hepsini işçi- memur ayrımı gözetmeden birlikte değerlendirmekte büyük yarar vardır. Sağlık memurlarının yanı sıra hastanede çalışan güvenlik personelinin, tıbbi sekreterlerin, temizlik personelinin, hastabakıcıların, klinik destek işçilerinin ve teknik personelleri ile TİS kapsamındaki işçilerimize de bu ödeme yaklaşımının yansıtılmasını talep ediyoruz. Korona virüsün dünyada ilk çıktığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bütün bakanlarımız ve yetkililerimize süreci izleyip aldıkları hızlı önlemler ve başarılı çalışmalarından dolayı içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zaman 82 milyon vatandaşımıza ve misafir ettiğimiz 4 milyon mülteciye eşit olarak ulaşma zamanıdır. Türkiye diğer ülkelere göre bu başarıyı ortaya koyabilecek durumdadır." - ANKARA

fahrettin koca, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:05 Kaynak: İHA

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