İŞ Genel Başkanvekili Yıldız: "Türkiye'nin Korona virüs salgınıyla mücadelesini uluslararası... - Son Dakika
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İŞ Genel Başkanvekili Yıldız: "Türkiye'nin Korona virüs salgınıyla mücadelesini uluslararası...

6 saat önce

İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, "Türkiye'nin, Korona virüs salgınıyla mücadelesinin dünyaya en doğru ve gerçekçi bir şekilde anlatmak amacıyla Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizin almış olduğu önlemleri ve yapılan çalışmaları detaylı bir rapor haline getirerek dünya...

İŞ Genel Başkanvekili Yıldız:

HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız, " Türkiye'nin, Korona virüs salgınıyla mücadelesinin dünyaya en doğru ve gerçekçi bir şekilde anlatmak amacıyla Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemizin almış olduğu önlemleri ve yapılan çalışmaları detaylı bir rapor haline getirerek dünya sendikal hareketini bilgilendirdik" dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'nin yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesini uluslararası mecralarda da anlatıldığını açıkladı. Yıldız, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, uluslararası emek hareketinin etkin ve saygın bir üyesi olmanın sorumluluğu ve bilinciyle çalışmalarımızı aktif bir şekilde yürütüyoruz. Her fırsatta uluslararası sendikal dayanışmanın önemini vurguluyor, uluslararası sendikal harekete katkı veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin, salgınla mücadelesinin uluslararası alanda doğru ve şeffaf bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlayışla Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aldığı önlemleri detaylı bir rapor haline getirerek üyesi olduğumuz ETUC ve ITUC başta olmak üzere uluslararası alandaki sendikacı paydaşlarımızla paylaşarak kendilerini bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.


Yıldız, Covid-19 salgınıyla Türkiye'nin mücadelesini anlatan raporu, HAK-İŞ'in üyesi olduğu; Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), ITUC Asya Pasifik Bölgesi Oluşumu (ITUC-AP), ITUC Arap Sendikalar Konfederasyonu (ATUC), OECD İşçi Sendikaları Danışma Komitesi (TUAC), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO/ ILO-ACTRAV) ile paylaşıldığını vurguladı.


HAK-İŞ Genel Başkanvekili Osman Yıldız açıklamanın son bölümünde şu ifadelere yer verdi:


"Uluslararası kuruluşlar da HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan imzasıyla hazırlanan raporun daha geniş kitlelere ulaşması maksadıyla kendi kurumsal web sitelerinde yayınladılar. Raporla ilgili olumlu yönde geri dönüşlerde bulundular. ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow kendilerine vermiş olduğumuz güncel bilgiler için teşekkür ederek raporu ITUC web sitesinde yayınladı. ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini hazırladığımız raporla ilgili teşekkürlerini sunarak raporu ETUC web sitesinde yayınladı. ITUC-AP Genel Sekreteri Shoya Yoshida, 'HAK-İŞ'teki kardeşlerime bu bilgi paylaşımı için çok teşekkür ediyorum' mesajını iletti. TUAC Genel Sekreteri Pierre Habbard, KOVİD-19 hakkında hazırladığımız kapsamlı rapor için teşekkürlerini ileterek raporu web sayfasında paylaştı. ILO-ACTRAV temsilcisi, HAK-İŞ tarafından hazırlanmış olan rapor için teşekkürlerini iletti. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak ülkemizin kalkınması için ulusal ve uluslararası konularda sorumluluk alıyor, uluslararası sendikal dayanışmayı güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin dünyada en doğru şekilde tanıtılması için elimizi taşın altına koyuyor, ülkemizle ilgili gelişmeleri uluslararası arenadaki paydaşlarımızla paylaşarak doğru bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlıyoruz." - ANKARA

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:06 Kaynak: İHA

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