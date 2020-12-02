- İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara - Son Dakika

- İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara

02.12.2020 09:28

- İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara Bin 52 kişinin davet edildiği iş görüşmesine 9 kişi geldi Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde iş görüşmelerine çağrılan kişilerin katılım oranları hem firma yetkililerinde hem de belediye çalışanlarında şaşkınlık oluşturdu.

- İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara

Bin 52 kişinin davet edildiği iş görüşmesine 9 kişi geldi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde iş görüşmelerine çağrılan kişilerin katılım oranları hem firma yetkililerinde hem de belediye çalışanlarında şaşkınlık oluşturdu. Son olarak e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için bin 52 kişinin çağrıldığı iş görüşmesine 9 kişinin katıldığı görüldü.

2012 yılından bu yana iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde Ekim ve Kasım aylarında 3 ayrı istihdam toplantısı gerçekleşti. Programlara gösterilen ilgi herkesi şaşırttı. Mahmutbey Mahallesi'nde yeni açılan bir restaurant için garson, temizlikçi ve kasiyer olarak 30 kişinin alınacağı işe bin 138 kişinin davet edildiği toplantıya sadece 20 kişi katıldı. İkinci toplantı ise ev tekstili ve dekorasyonu alanında yurt içinde ve yurtdışında mağazaları bulunan şirket isteği üzerine düzenlendi. İstenilen profile uygun Kariyer Merkezi'nde kayıtlı 3 bin kişiye mesaj atıp davette bulunuldu. Ancak 50 depo görevlisinin alınacağı görüşmeye 25 kişi iştirak etti.

3 yılda 1354 kişi istihdam edildi

Son olarak ise bir şirket e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için depo görevlisine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran bin 52 kişiye mesaj gönderdi. İletişime geçilen kişilerden sadece 9'u Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıya geldi.

Uluslararası çalışan lojistik firması için 110 kişi iş görüşmesine çağrıldı. Ancak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki toplantıya gelen davetli sayısı 25'te kaldı. Yüz yüze gerçekleşen görüşmelerin sonucunda aranan özelliklere uyan 7 kişinin işe alınmasına karar verildi. Özellikle pandemi günlerinde yaşanan işsizliğe rağmen iş görüşmelerinin ilgi görmemesi firma sahipleri ve Kariyeri Merkezi yetkililerini şaşırttı.

28 bin 589 kayıtlı kişinin bulunduğu bu proje sayesinde son üç yılda sağlıktan güvenliğe ve temizliğe kadar farklı sektörlerde bin 354 kişi istihdam edildi.

- İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara
- İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara
- İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara
- İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara

Bağcılar Belediyesi, İstihdam, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı
MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı         
09:28
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı         
08:55
Ekipleri görünce Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı         
08:24
Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu         
08:01
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı         
02:15
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 09:45:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei