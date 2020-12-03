İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde iş görüşmelerine çağrılan kişilerin katılım oranları hem firma yetkililerinde hem de belediye çalışanlarında şaşkınlık oluşturdu. Son olarak e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için bin 52 kişinin çağrıldığı iş görüşmesine 9 kişinin katıldığı görüldü.

2012 yılından bu yana iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nde Ekim ve Kasım aylarında 3 ayrı istihdam toplantısı gerçekleşti. Programlara gösterilen ilgi herkesi şaşırttı. Mahmutbey Mahallesi'nde yeni açılan bir restoran için garson, temizlikçi ve kasiyer olarak 30 kişinin alınacağı işe bin 138 kişinin davet edildiği toplantıya sadece 20 kişi katıldı. İkinci toplantı ise ev tekstili ve dekorasyonu alanında yurt içinde ve yurtdışında mağazaları bulunan şirket isteği üzerine düzenlendi. İstenilen profile uygun Kariyer Merkezi'nde kayıtlı 3 bin kişiye mesaj atıp davette bulunuldu. Ancak 50 depo görevlisinin alınacağı görüşmeye 25 kişi iştirak etti.

3 YILDA BİN 354 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Son olarak ise bir şirket e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için depo görevlisine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran bin 52 kişiye mesaj gönderdi. İletişime geçilen kişilerden sadece 9'u Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıya geldi.

Uluslararası çalışan lojistik firması için 110 kişi iş görüşmesine çağrıldı. Ancak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki toplantıya gelen davetli sayısı 25'te kaldı. Yüz yüze gerçekleşen görüşmelerin sonucunda aranan özelliklere uyan 7 kişinin işe alınmasına karar verildi. Özellikle pandemi günlerinde yaşanan işsizliğe rağmen iş görüşmelerinin ilgi görmemesi firma sahipleri ve Kariyeri Merkezi yetkililerini şaşırttı.

28 bin 589 kayıtlı kişinin bulunduğu bu proje sayesinde son üç yılda sağlıktan güvenliğe ve temizliğe kadar farklı sektörlerde bin 354 kişi istihdam edildi.

(İHA)