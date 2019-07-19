Son Dakika Haberleri: İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı
Son Dakika Dünya Haber

İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı

1 saat önce

İsveçli teknoloji şirketinin tasarladığı yapay zekalı robot, iş görüşmelerinde adaylarla mülakat yapmaya başladı.

İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı, System.String[]


İsveçli teknoloji şirketinin tasarladığı yapay zekalı robot, iş görüşmelerinde adaylarla mülakat yapmaya başladı.
İsveç'in başkenti Stockholm merkezli teknoloji şirketi Furhat Robotics tarafından geliştirilen 'Tengai' adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girebiliyor. Robot, adaylara herhangi bir önyargı olmaksızın sorular yöneltiyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun resmi sitesindeki habere göre, Tengai, İsveç'in Upplands-Bro Belediyesi'ndeki iş başvurularında kullanılmaya başlandı. Belediyede personel şefi olarak çalışan Havva İlhan, basına yaptığı açıklamada, işe alım sürecinde adayların hobileri, aile ilişkileri ya da iş içeriğiyle ilgili olmayan hiçbir şeyle ilgilenmediklerini belirterek sadece adayların yetenek ve becerilerine odaklandıklarını söyledi.
İlhan ayrıca, belediyede CV olmadan işe alım ve isimsiz başvuru süreci üzerinde çalıştıklarını da aktardı.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Tengai, potansiyel adayları iş görüşmesinin ilk aşamasında küçük bir teste tabi tutuyor. Robot, adayların, yaşı, cinsiyeti, görünüşü, etnik kökeni, ses tonu veya aksanı gibi faktörleri yok sayıyor. Adaylara her soru aynı şekilde ve aynı sırada soruluyor. Robotun hazır bazı ifade ve jestleri de bulunuyor.
İnsan kafası şeklindeki ekranın üzerine mat bir maske yerleştirilerek kullanılıyor. Yüz görüntüsü bu maskeye yansıtılıyor. Vücutsuz büst birçok farklı kişilik elde edebiliyor.
Tengai'nin yakın gelecekte iş görüşmelerinde adaylarla ön yargısız mülakat yapılabilmesini desteklemesi açısından bir örnek oluşturması bekleniyor

- Yağcı
Stockholm, İsveç, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı Hollanda Yüksek Mahkemesi, ülkesini Srebrenitsa katliamından kısmen suçlu buldu Trump bu kez bilgisizliğiyle gündeme geldi: Orası neresi? Fas'ta 2 kadın turisti öldüren 3 kişi idam cezasına mahkum edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]