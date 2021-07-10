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İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı

10.07.2021 18:37

Denizli'de iş görüşmesine gittikten sonra haber alınamayan, minibüsü ise terk edilmiş olarak bulunan iş insanı Ömer Aldırmaz'ın kaçırıldığı öğrenildi. İş insanı Aldırmaz, polis operasyonuyla kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz (49), perşembe akşamı iş görüşmesi yapmak için Tavas ilçesine gitti. Yakınları, eve geri dönmeyen Aldırmaz'dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu. Yapılan araştırmada Aldırmaz'ın kaçırıldığı belirlendi. Ömer Aldırmaz'ın zorla tutulduğu yeri tespit eden polis, dün operasyon yaptı. Aldırmaz kurtarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

BAĞ EVİNDE ZORLA TUTULDU

İl Emniyet Müdürlüğü, Aldırmaz'ı bulmak ve kurtarmak için başta cinayet bürosu ekipleri olmak üzere konularında uzman özel ekip oluşturdu. Özel ekip başta Aldırmaz'ın kaybolduğu Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde araştırmalarına başladı. Yol boyunca tüm güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalarda Aldırmaz'ın Çal ilçesinin İsabey Mahallesinde bir bağ evinde zorla tutulduğu belirlendi.

BAGAJDA KAÇIRMIŞLAR

Operasyon düzenleyen polis ekipleri Aldırmaz'ı kurtarırken, zanlıları gözaltına aldı. Kaçıran kişiler tarafından darp edilen Aldırmaz'ın polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir iş yatırımı için Nikfer Mahallesi'ne gitmiştim. Bu sırada üzerime atlayan kişiler ellerimi arkadan kelepçeledi, ayaklarımı da bağladılar. Sonra gözlerimi de kapattıktan sonra beni bir aracın bagajına taşıdılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı

Merkezefendi, Gürlek, Polis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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