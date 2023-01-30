İş görüşmesi için gittiği site yöneticisinden avans istemiş, vermeyince darp edip kemerle boğup öldürmüş - Son Dakika
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İş görüşmesi için gittiği site yöneticisinden avans istemiş, vermeyince darp edip kemerle boğup öldürmüş

30.01.2023 14:35

İş görüşmesi için gittiği site yöneticisinden avans istemiş, vermeyince darp edip kemerle boğup öldürmüş Cinayetten sonra çalıştığı benzin istasyonunda mesaiye başlamış Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni otoparkta kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Ç.

İş görüşmesi için gittiği site yöneticisinden avans istemiş, vermeyince darp edip kemerle boğup öldürmüş

Cinayetten sonra çalıştığı benzin istasyonunda mesaiye başlamış

ISPARTA - Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmeni otoparkta kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Ç.'nin olay günü iş görüşmesi için siteye gittiği, görüşme sırasında site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'dan yüklü bir miktarda avans istediği bunun üzerine çıkan tartışmada kemerle boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Fatih Mahallesinde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında 28 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen polis, Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleyman Ç.'nin site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan'ı öldürmesiyle ilgili olayın detayları belli oldu. Süleyman Ç.'nin bir benzin istasyonunda çalıştığı, boş zamanlarında site ve apartmanlara gündelik işler için gittiği, olay günü de Hüseyin Cahit Erdoğan'la sitede iş için görüştüğü öğrenildi. Bu görüşme sırasında Erdoğan'ın Süleyman Ç.'ye siteyi gezdirdiği, otopark alanına gelince Süleyman Ç.'nin maddi olarak sorun yaşadığını belirterek, Hüseyin Cahit Erdoğan'dan yüklü bir miktar avans istediği, vermeyince tartışmanın kavgaya dönmesiyle Erdoğan'ı önce darp ettiği sonra da kemerle boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra Süleyman Ç.'nin motosikletle siteden ayrıldığı belirlendi.

Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonrası cinayeti işlediği belirlenen Süleyman Ç.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan araştırmada Süleyman Ç.'nin olaydan sonra çalıştığı benzin istasyonuna giderek mesaiye başladığı tespit edildi. Polis, benzin istasyonunda Süleyman Ç'yi gözaltına aldı. Süleyman Ç.'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Isparta, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş görüşmesi için gittiği site yöneticisinden avans istemiş, vermeyince darp edip kemerle boğup öldürmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş görüşmesi için gittiği site yöneticisinden avans istemiş, vermeyince darp edip kemerle boğup öldürmüş - Son Dakika
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