Son Dakika Haberleri: İş Görüşmesine Gittiği Fabrikada Köpek Saldırdı

İş Görüşmesine Gittiği Fabrikada Köpek Saldırdı

1 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne iş görüşmesine giden Yasemin Anlar'a (38), çıkışta fabrikanın bahçesinde zincirini kopartan pitbull ile doberman kırması köpek saldırdı.

İş Görüşmesine Gittiği Fabrikada Köpek Saldırdı, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne iş görüşmesine giden Yasemin Anlar'a (38), çıkışta fabrikanın bahçesinde zincirini kopartan pitbull ile doberman kırması köpek saldırdı. Köpekten kaçarken düşerek çenesinden yaralanan Anlar, tedaviden sonra fabrika hakkında şikayette bulundu.

Yasemin Anlar, geçen salı Menderes'teki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne bir fabrikaya iş görüşmesine gitti. Çıkışta Anlar'a, fabrikanın bahçesinde bağlı olan köpek havlamaya başladı. Ardından, pitbull ile doberman kırması köpek zincirini kopartıp, Yasemin Anlar'a doğru koşmaya başladı. Köpekten kaçmaya çalıştığı sırada su kanalına düşen ve çenesinden yaralanan Anlar, güçlükle canını kurtardı. Menderes'te tedavisi yapılan ve çenesine dikiş atılan Yasemin Anlar, fabrika hakkında jandarmaya şikayette bulundu.

Anlar, bu tür olayların yaşanmaması için insanların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istediğini söyledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:32 Kaynak: DHA

Menderes, Güncel
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