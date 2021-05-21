İş gücü girdi endeksleri - Son Dakika

İş gücü girdi endeksleri

21.05.2021 10:35
İş gücü girdi endeksleri, System.String[]

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,7, inşaat sektöründe yüzde 21,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,6 ve inşaat sektöründe yüzde 14,8 artarken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,7 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 22,9, inşaat sektöründe yüzde 30,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,1 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2 artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 düştü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,8 yükseldi.

İş gücü maliyeti ve saatlik kazanç endeksi

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 13,1, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,7 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 14,2, inşaat sektöründe yüzde 13,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,4 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 6,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,5 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 yükseldi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,3, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,4 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi de bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe yüzde 9,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,3 artış gösterdi.

İstihdam, İnşaat, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü girdi endeksleri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı

Son Dakika Haberleri
10:28 Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü
10:15 Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları
10:10 Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi
10:08 Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
09:44 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
09:42 "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti
09:37 Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme
09:22 Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
09:13 Meteorolojiden yağış uyarısı! Türkiye, yağmura teslim olacak
09:03 Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı
Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı         
10:31
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi         
10:10
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme         
09:37
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı         
00:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt         
22:17
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 10:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş gücü girdi endeksleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement