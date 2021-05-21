İş gücü girdi endeksleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,7, inşaat sektöründe yüzde 21,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,6 ve inşaat sektöründe yüzde 14,8 artarken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,7 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 22,9, inşaat sektöründe yüzde 30,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,1 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2 artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 düştü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,8 yükseldi.

İş gücü maliyeti ve saatlik kazanç endeksi

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 13,1, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,7 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 14,2, inşaat sektöründe yüzde 13,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,4 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 6,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,5 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 yükseldi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,3, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,4 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi de bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe yüzde 9,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,3 artış gösterdi.