İş gücü girdi endeksleri azaldı
2 saat önce
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:35
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