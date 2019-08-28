Son Dakika Haberleri: İş gücü girdi endeksleri azaldı
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İş gücü girdi endeksleri azaldı

2 saat önce

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldı.

İş gücü girdi endeksleri azaldı, System.String[]
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:35 
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