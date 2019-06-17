Son Dakika Haberleri: İş gücü istatistikleri (1)
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İş gücü istatistikleri (1)

38 dakika önce

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artarak yüzde 14,1'e yükseldi.

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Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artarak yüzde 14,1'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 334 bin kişilik artışla 4 milyon 544 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 4 puan yükselerek yüzde 14,1 oldu.
İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 0,6 puan düşüş gösterdi.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,5 puan yükselerek yüzde 25,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 4 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
20102011201220132014201520162017 20182019
Ocak13,611,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,7
Şubat13,510,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7
Mart12,810,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1
Nisan11,39,38,28,799,6 9,3 10,5 9,6
Mayıs10,38,97,68,28,89,3 9,410,2 9,7
Haziran9,98,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2
Temmuz9,98,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8
Ağustos10,68,58910,110,1 11,3 10,6 11,1
Eylül10,68,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4
Ekim10,58,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6
Kasım10,28,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3
Aralık10,699,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5
Yıllık11,19,18,4 99,910,3 10,9 10,9 11
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Türkiye, Ekonomi
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