İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,9'a yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,9 oldu.

İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre ise 0,9 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 16,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7 Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1 Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13 Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8 Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13 Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 13,9 Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11

(Sürecek)