İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 14'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 980 bin kişilik artışla 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,9 puan yükselerek yüzde 14 oldu.

İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre ise 0,1 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7 Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1 Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13 Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8 Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13 Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 13,9 Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 14 Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11

(Sürecek)