İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (1)

7 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 13,8'e yükseldi.

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Türkiye'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 13,8'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 817 bin kişilik artışla 4 milyon 566 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine çıktı. İşsizlik oranı 2,4 puan yükselerek yüzde 13,8 oldu.

İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artışla yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,5 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,4 puan artışla yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2018

2019

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

 11,1

 13

 10,8

 14,7

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

 10,9

 12,6

 10,6

 14,7

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

 10,1

 11,7

 10,1

 14,1

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

 9,3

 10,5

 9,6

 13

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

 9,4

10,2

 9,7

 12,8

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

 10,2

10,2

 10,2

 13

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

 10,7

 10,7

 10,8

 13,9

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

 11,3

 10,6

 11,1

 14

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

 11,3

 10,6

 11,4

 13,8

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

 11,8

 10,3

 11,6

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

 12,1

 10,3

 12,3

Aralık

10,6

9

9,3

 9,6

10,9

10,8

 12,7

 10,4

 13,5

Yıllık

11,1

9,1

8,4

 9

9,9

10,3

 10,9

 10,9

 11

(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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