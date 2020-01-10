İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (1)

6 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi.

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Türkiye'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 608 bin kişilik artışla 4 milyon 396 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bine çıktı. İşsizlik oranı 1,8 puan yükselerek yüzde 13,4 oldu.

İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,4 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 15,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 25,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1,8 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2018

2019

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

 11,1

 13

 10,8

 14,7

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

 10,9

 12,6

 10,6

 14,7

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

 10,1

 11,7

 10,1

 14,1

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

 9,3

 10,5

 9,6

 13

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

 9,4

10,2

 9,7

 12,8

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

 10,2

10,2

 10,2

 13

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

 10,7

 10,7

 10,8

 13,9

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

 11,3

 10,6

 11,1

 14

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

 11,3

 10,6

 11,4

 13,8

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

 11,8

 10,3

 11,6

 13,4

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

 12,1

 10,3

 12,3

Aralık

10,6

9

9,3

 9,6

10,9

10,8

 12,7

 10,4

 13,5

Yıllık

11,1

9,1

8,4

 9

9,9

10,3

 10,9

 10,9

 11

(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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