İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 608 bin kişilik artışla 4 milyon 396 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bine çıktı. İşsizlik oranı 1,8 puan yükselerek yüzde 13,4 oldu.

İşsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre ise 0,4 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 15,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 25,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1,8 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7 Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1 Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13 Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8 Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13 Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 13,9 Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 14 Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 13,8 Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 13,4 Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 Yıllık 11,1 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11

(Sürecek)