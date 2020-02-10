İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika Ekonomi

İş gücü istatistikleri (1)

7 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13,3'e yükseldi.

İş gücü istatistikleri (1), System.String[]

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1 puan artarak yüzde 13,3'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 327 bin kişilik artışla 4 milyon 308 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 13,3 oldu.

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre ise 0,1 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1 puan artışla yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2018

2019

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

 11,1

 13

 10,8

 14,7

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

 10,9

 12,6

 10,6

 14,7

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

 10,1

 11,7

 10,1

 14,1

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

 9,3

 10,5

 9,6

 13

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

 9,4

10,2

 9,7

 12,8

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

 10,2

10,2

 10,2

 13

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

 10,7

 10,7

 10,8

 13,9

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

 11,3

 10,6

 11,1

 14

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

 11,3

 10,6

 11,4

 13,8

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

 11,8

 10,3

 11,6

 13,4

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

 12,1

 10,3

 12,3

 13,3

Aralık

10,6

9

9,3

 9,6

10,9

10,8

 12,7

 10,4

 13,5

Yıllık

11,1

9,1

8,4

 9

9,9

10,3

 10,9

 10,9

 11

(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boateng: Beşiktaş'ta 3 yıl kalmak isterim
İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]