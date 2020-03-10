İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (1)

6 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.

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Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişilik artışla 4 milyon 394 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 13,7 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,8 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı Aralık 2019'da bir önceki aya göre 0,4 puan arttı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 25 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,3 puan artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2018

2019

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

 11,1

 13

 10,8

 14,7

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

 10,9

 12,6

 10,6

 14,7

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

 10,1

 11,7

 10,1

 14,1

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

 9,3

 10,5

 9,6

 13

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

 9,4

10,2

 9,7

 12,8

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

 10,2

10,2

 10,2

 13

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

 10,7

 10,7

 10,8

 13,9

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

 11,3

 10,6

 11,1

 14

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

 11,3

 10,6

 11,4

 13,8

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

 11,8

 10,3

 11,6

 13,4

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

 12,1

 10,3

 12,3

 13,3

Aralık

10,6

9

9,3

 9,6

10,9

10,8

 12,7

 10,4

 13,5

 13,7

Yıllık

11,1

9,1

8,4

 9

9,9

10,3

 10,9

 10,9

 11

(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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