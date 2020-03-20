İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (1)

7 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2,7 puan artarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2,7 puan artarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2019" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2018'e göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.

2018'de işsizlik oranı yüzde 11, işsiz sayısı ise 3 milyon 537 bin olarak açıklanmıştı.

(Sürecek)

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:08 Kaynak: AA

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