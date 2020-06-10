İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 13,2 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 24,6 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,8 puan azalışla yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ocak 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 13,8 Şubat 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6 Mart 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1 13,2 Nisan 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13 Mayıs 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8 Haziran 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13 Temmuz 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 13,9 Ağustos 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 14 Eylül 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 13,8 Ekim 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 13,4 Kasım 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 13,3 Aralık 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 13,7 Yıllık 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11 13,7

(Sürecek)