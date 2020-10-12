İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,4'e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi düşüşle 4 milyon 227 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla 15,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan azalarak yüzde 25,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,5 puan düşüşle yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ocak 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 13,8 Şubat 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6 Mart 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1 13,2 Nisan 9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13 12,8 Mayıs 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8 12,9 Haziran 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13 13,4 Temmuz 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 13,9 13,4 Ağustos 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 14 Eylül 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 13,8 Ekim 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 13,4 Kasım 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 13,3 Aralık 9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 13,7 Yıllık 9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11 13,7 (Sürecek) (Sürecek)

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