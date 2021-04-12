İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat 2021'de bir önceki aya göre 0,7 puan artışla yüzde 13,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,7 puanlık artışla yüzde 15,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 28,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 38,5 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2014-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ocak 9,2 10,5 10,2 12 9,9 13,6 13,1 12,7 Şubat 9,5 10,7 10,1 11,9 10 13,9 12,7 13,4 Mart 9,5 10,5 10,2 11,9 10 13,9 13 Nisan 9,7 10,5 10,1 11,6 10,2 13,8 13,5 Mayıs 9,7 10,2 10,3 11,1 10,6 13,7 13,5 Haziran 9,7 10,2 10,7 11 10,7 13,7 13,3 Temmuz 9,9 10,1 11,1 10,6 10,7 14 14,4 Ağustos 10,2 10,1 11,1 10,5 11,1 14,1 13 Eylül 10,1 10,2 11,6 10,3 11,5 14,1 12,6 Ekim 10,4 10,2 11,5 10,3 11,6 13,4 12,9 Kasım 10,5 10,2 11,6 10,1 12,2 13,2 13 Aralık 10,3 10,4 12,1 9,9 12,8 13,3 12,7 Yıllık 9,9 10,3 10,9 10,9 11 13,7 13,2 (Sürecek) (Sürecek)

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