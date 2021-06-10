İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9'a yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 511 bin kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,3 puan yükselerek yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık yükselişle yüzde 32 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2014-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ocak 9,2 10,5 10,2 12 9,9 13,6 13 12,5 Şubat 9,5 10,7 10,1 11,9 10 13,9 12,6 13,2 Mart 9,5 10,5 10,2 11,9 10 13,9 13 13,1 Nisan 9,7 10,5 10,1 11,6 10,2 13,8 13,6 13,9 Mayıs 9,7 10,2 10,3 11,1 10,6 13,7 13,6 Haziran 9,7 10,2 10,7 11 10,7 13,7 13,4 Temmuz 9,9 10,1 11,1 10,6 10,7 14 14,4 Ağustos 10,2 10,1 11,1 10,5 11,1 14,1 13 Eylül 10,1 10,2 11,6 10,3 11,5 14,1 12,6 Ekim 10,4 10,2 11,5 10,3 11,6 13,3 12,8 Kasım 10,5 10,2 11,6 10,1 12,2 13,2 12,9 Aralık 10,3 10,4 12,1 9,9 12,8 13,2 12,6 Yıllık 9,9 10,3 10,9 10,9 11 13,7 13,2 (Sürecek) (Sürecek)

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