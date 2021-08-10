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İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika

İş gücü istatistikleri (1)

10.08.2021 10:13
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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya geriledi.

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 399 bin kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,7 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2014-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

20142015201620172018201920202021

Ocak9,210,510,2129,813,613,112,7

Şubat9,510,710,111,91013,912,713,3

Mart9,510,510,211,91013,913,113,2

Nisan9,710,510,111,610,213,813,613,8

Mayıs9,710,210,311,110,613,713,513,2

Haziran9,710,210,71110,713,713,210,6

Temmuz9,910,111,110,610,813,914,3

Ağustos10,210,111,110,511,214,112,9

Eylül10,110,211,610,311,514,112,6

Ekim10,410,211,510,311,613,412,9

Kasım10,510,211,610,112,213,313

Aralık10,310,412,19,912,813,312,7

Yıllık9,910,310,910,91213,713,2

(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik, Haziran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika Ekonomi


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