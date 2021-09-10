İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puanlık artışla yüzde 12'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 902 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,4 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 13,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 23,1, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 31,3 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 40,7 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2017-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2017 2018 2019 2020 2021 Ocak 12 9,8 13,5 13,1 12,7 Şubat 11,9 10 13,9 12,7 13,2 Mart 11,9 10 13,9 13,1 13 Nisan 11,6 10,2 13,7 13,4 13,5 Mayıs 11,1 10,6 13,6 13,2 12,7 Haziran 11 10,7 13,7 13,3 10,6 Temmuz 10,6 10,8 13,9 14,4 12 Ağustos 10,5 11,2 14,1 13,1 Eylül 10,3 11,5 14,1 12,7 Ekim 10,3 11,6 13,4 12,9 Kasım 10,1 12,2 13,3 13 Aralık 9,9 12,8 13,3 12,7 Yıllık 10,9 12 13,7 13,2 (Sürecek) (Sürecek)

Son Dakika

Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda

50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti

Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu

Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu

Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı

Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor

Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü

Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma