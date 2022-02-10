İş gücü istatistikleri (1) - Son Dakika

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan düşerek yüzde 11,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan düşerek yüzde 11,2 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan 2021 yılının şubat ve kasım ayına ilişkin işsizlik oranlarında da revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, 2017-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: