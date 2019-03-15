Son Dakika Haberleri: İş Gücü İstatistikleri (2)

İş Gücü İstatistikleri (2)

28 dakika önce

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azaldı ve 27 milyon 655 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 1,5 puan azalarak yüzde 45,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 375 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 258 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 57'si hizmetler sektöründe yer aldı.

Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı da 2 puan arttı.

İş gücüne katılma oranı değişmedi

İş gücü, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 378 bin kişi artarak 31 milyon 957 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde iş gücüne katılma oranı kadınlarda 0,1 puanlık artışla yüzde 33,6'ya yükselirken, erkeklerde değişim göstermeyerek yüzde 71,7 olarak gerçekleşti.

Aralık 2018'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 33,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, Aralık 2018'de bir önceki aya göre 297 bin kişi azalarak 28 milyon 262 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla yüzde 46,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2018'de önceki aya göre 176 bin kişi artarak 4 milyon 106 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı da 0,6 puan artarak yüzde 12,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı, Aralık 2018'de bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 53,1 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, sanayide 182 bin ve inşaatta 77 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 16 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi)60.94830.12130.827
İş gücü (bin kişi)31.95721.58510.371
İstihdam (bin kişi)27.65518.8818.774
Tarım (bin kişi)4.7952.7971.998
Tarım dışı (bin kişi)22.8616.0846.776
İşsiz (bin kişi)4.3022.7041.597
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)28.9928.53620.456
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,471,733,6
İstihdam oranı (yüzde)45,462,728,5
İşsizlik oranı (yüzde)13,512,515,4
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)15,61418,9
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı (yüzde)57,877,737,8
İstihdam (yüzde)49,967,831,9
İşsizlik oranı (yüzde)13,712,815,7
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)15,714,119
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)24,522,328,3
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı24,917,132,9
(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Aralık, Ekonomi
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