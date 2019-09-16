Son Dakika Haberleri: İş gücü istatistikleri (2)
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İş gücü istatistikleri (2)

1 saat önce

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin düşüşle 28 milyon 512 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.

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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin düşüşle 28 milyon 512 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9'u tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.

İş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 53,3'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 72,4'e gerilerken, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla yüzde 34,7'e ulaştı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 35,2'ye yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 23,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 27 milyon 983 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi artarak 4 milyon 532 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 13,9'a geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam

 Erkek

 Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus

 61.426

 30.351

 31.075
İş gücü

 32.766

 21.976

 10.790
İstihdam

 28.512

 19.405

 9.107
Tarım

 5.392

 2.953

 2.438
Tarım dışı

 23.121

 16.452

 6.669
İşsiz

 4.253

 2.571

 1.683
İş gücüne dahil olmayanlar

 28.660

 8.375

 20.285
İş gücüne katılma oranı

 53,3

 72,4

 34,7
İstihdam oranı

 46,4

 63,9

 29,3
İşsizlik oranı

 13

 11,7

 15,6
Tarım dışı işsizlik oranı

 15,3

 13,2

 20
15-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı

 58,9

 78,6

 39,1
İstihdam oranı

 51,1

 69,2

 32,9
İşsizlik oranı

 13,3

 12

 15,9
Tarım dışı işsizlik oranı

 15,4

 13,3

 20,1
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı

 24,8

 21,9

 29,8
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı

 26,2

 19

 33,6
(Bitti)

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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