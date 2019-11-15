Son Dakika Haberleri: İş gücü istatistikleri (2)
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İş gücü istatistikleri (2)

7 saat önce

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 789 bin düşüşle 28 milyon 529 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,3'e düştü.

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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 789 bin düşüşle 28 milyon 529 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,3'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,3'e geriledi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 94 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 695 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,6'sı tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azaldı. Sanayi sektörünün payında ise değişim olmadı.

İş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 191 bin kişi artarak 33 milyon 180 bin kişi olurken, iş gücüne katılım oranı 0,4 puan azalışla yüzde 53,9'a geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puan gerileyerek yüzde 73,2'ye inerken, kadınlarda 0,1 puanlık artışla yüzde 35'e ulaştı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan artarak yüzde 36,1'e yükseldi. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 23,4 oldu.

Kamu istihdamı arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, bu yılın 3'üncü döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 4 milyon 612 bin kişiyi buldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 66 bin kişi artarak 28 milyon 68 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 18 bin kişi azalarak 4 milyon 642 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 14,2'ye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,1'de kaldı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 141 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 49 bin, inşaat sektöründe 24 bin, tarım sektöründe 3 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle (bin):

Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus

61.591

30.431

 31.160

İş gücü

33.180

22.261

 10.919

İstihdam

28.529

19.527

 9.002

Tarım

 5.603

 3.062

 2.542

Tarım dışı

22.926

16.466

 6.461

İşsiz

 4.650

 2.734

 1.916

İş gücüne dahil olmayanlar

 28.411

 8.170

 20.241

İş gücüne katılma oranı

 53,9

 73,2

 35

İstihdam oranı

 46,3

 64,2

 28,9

İşsizlik oranı

 14

 12,3

 17,6

Tarım dışı işsizlik oranı

 16,7

 14

 22,7

15-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı

 59,5

 79,5

 39,4

İstihdam oranı

 51

 69,5

 32,4

İşsizlik oranı

 14,3

 12,5

 17,9

Tarım dışı işsizlik oranı

 16,8

 14,1

 22,9

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı

 27,4

 23,4

 34,6

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı

 30,1

 22

 38,3

(Bitti)

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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