İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 789 bin düşüşle 28 milyon 529 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,3'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,3'e geriledi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 94 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 695 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,6'sı tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azaldı. Sanayi sektörünün payında ise değişim olmadı.

İş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 191 bin kişi artarak 33 milyon 180 bin kişi olurken, iş gücüne katılım oranı 0,4 puan azalışla yüzde 53,9'a geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puan gerileyerek yüzde 73,2'ye inerken, kadınlarda 0,1 puanlık artışla yüzde 35'e ulaştı.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan artarak yüzde 36,1'e yükseldi. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 23,4 oldu.

Kamu istihdamı arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, bu yılın 3'üncü döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 4 milyon 612 bin kişiyi buldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 66 bin kişi artarak 28 milyon 68 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 45,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 18 bin kişi azalarak 4 milyon 642 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 14,2'ye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,1'de kaldı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, hizmet sektöründe 141 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 49 bin, inşaat sektöründe 24 bin, tarım sektöründe 3 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle (bin):

Toplam Erkek Kadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 61.591 30.431 31.160 İş gücü 33.180 22.261 10.919 İstihdam 28.529 19.527 9.002 Tarım 5.603 3.062 2.542 Tarım dışı 22.926 16.466 6.461 İşsiz 4.650 2.734 1.916 İş gücüne dahil olmayanlar 28.411 8.170 20.241 İş gücüne katılma oranı 53,9 73,2 35 İstihdam oranı 46,3 64,2 28,9 İşsizlik oranı 14 12,3 17,6 Tarım dışı işsizlik oranı 16,7 14 22,7 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 59,5 79,5 39,4 İstihdam oranı 51 69,5 32,4 İşsizlik oranı 14,3 12,5 17,9 Tarım dışı işsizlik oranı 16,8 14,1 22,9 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 27,4 23,4 34,6 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 30,1 22 38,3

(Bitti)