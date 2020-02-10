İş gücü istatistikleri (2) - Son Dakika
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İş gücü istatistikleri (2)

6 saat önce

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin azalışla 28 milyon 169 bin kişiye indi, istihdam oranı da 0,9 puan azalarak yüzde 45,6 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin azalışla 28 milyon 169 bin kişiye indi, istihdam oranı da 0,9 puan azalarak yüzde 45,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 45,6'ya geriledi.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 5,6'sı inşaat ve yüzde 56,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

Veriler, Kasım 2018 ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı yüzde 2,9, inşaat sektörünün payı yüzde 13,8 azalırken, sanayi sektörünün payı yüzde 1,8, hizmet sektörünün payı yüzde 1 arttı.

İş gücüne katılım oranı yüzde 52,5

İş gücü, Kasım 2019'da, bir önceki yılın aynı ayına göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 52,5'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,8 puanlık düşüşle yüzde 71,6'ya, kadınlarda 0,2 puanlık azalışla yüzde 33,9'a geriledi.

Kasım 2019'da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı, 0,2 puan artarak, yüzde 45,9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da Kasım 2019'da, bir önceki aya göre 100 bin kişilik artışla 4 milyon 318 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 13,2'ye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 52,8 oldu. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 8 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde Kasım 2019'a ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus 61.840 30.551 31.288
İş gücü 32.477 21.881 10.596
İstihdam 28.169 19.327 8.841
Tarım 4.876 2.761 2.116
Sanayi 5.758 4.428 1.330
İnşaat 1.585 1.521 64
Hizmet 15.949 10.617 5.332
İşsiz 4.308 2.554 1.755
İş gücüne dahil olmayanlar 29.363 8.671 20.691
İş gücüne katılma oranı 52,5 71,6 33,9
İstihdam oranı 45,6 63,3 28,3
İşsizlik oranı 13,3 11,7 16,6
Tarım dışı işsizlik oranı 15,4 13,1 20,6
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı 58,1 77,8 38,2
İstihdam oranı 50,2 68,6 31,7
İşsizlik oranı 13,6 11,9 16,9
Tarım dışı işsizlik oranı 15,5 13,2 20,7
Genç nüfus (15-24 yaş)
İşsizlik oranı 24,5 21 30,9
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 25,2 17 33,6

(Bitti)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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