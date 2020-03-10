İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 44,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin kişi arttı ve 27 milyon 658 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,7 puan azalarak yüzde 44,7 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,5'i tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 51,8 oldu.

Aralık 2019'da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 32,3 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, Aralık 2019'da bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 28 milyon 203 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı da 0,3 puanlık azalışla yüzde 45,5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2019'da önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 4 milyon 267 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı da 0,1 puan gerileyerek yüzde 13,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı, Aralık 2019'da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 52,4 oldu.

Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 61.921 30.591 31.330 İş gücü (bin kişi) 32.052 21.719 10.333 İstihdam (bin kişi) 27.658 19.056 8.601 Tarım (bin kişi) 4.570 2.669 1.900 Sanayi (bin kişi) 5.699 4.373 1.326 İnşaat (bin kişi) 1.496 1.436 60 Hizmet (bin kişi) 15.893 10.578 5.315 İşsiz (bin kişi) 4.394 2.662 1.732 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 29.869 8.873 20.996 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 51,8 71,0 33,0 İstihdam oranı (yüzde) 44,7 62,3 27,5 İşsizlik oranı (yüzde) 13,7 12,3 16,8 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,8 13,7 20,4 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 57,3 77,3 37,3 İstihdam (yüzde) 49,3 67,6 30,9 İşsizlik oranı (yüzde) 14 12,5 17,1 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,9 13,8 20,6 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 25 21,8 30,7 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 25,4 17,1 33,8

(Bitti)