İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 44 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 109 bin kişi arttı ve 27 milyon 266 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,5 puan azalarak yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü ocakta geçen yılın aynı ayına göre 196 bin kişi azalarak 31 milyon 629 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 51 oldu.

Ocakta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak yüzde 31 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yıllık bazda 1,6 puan azalarak yüzde 20,9 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 155 bin kişi azalarak 4 milyon 60 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 45,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 101 bin kişi azalarak 28 milyon 90 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,5 puan azalarak yüzde 51,8 oldu. İş gücüne katılan sayısı 256 bin kişi azalarak 32 milyon 150 bin kişi olarak öngörüldü.

Türkiye genelinde ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 62.015 30.641 31.374 İş gücü (bin kişi) 31.629 21.512 10.117 İstihdam (bin kişi) 27.266 18.794 8.472 Tarım (bin kişi) 4.376 2.624 1.752 Sanayi (bin kişi) 5.649 4.299 1.350 İnşaat (bin kişi) 1.410 1.351 59 Hizmet (bin kişi) 15.831 10.520 5.311 İşsiz (bin kişi) 4.362 2.718 1.645 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.386 9.129 21.257 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 51 70,2 32,2 İstihdam oranı (yüzde) 44 61,3 27 İşsizlik oranı (yüzde) 13,8 12,6 16,3 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,7 14 19,5 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 56,5 76,5 36,5 İstihdam (yüzde) 48,6 66,6 30,5 İşsizlik oranı (yüzde) 14,1 12,9 16,5 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,8 14,1 19,6 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 24,5 22,2 28,8 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 25,7 17,7 34

(Bitti)